男神金城武神隱多時 陳昇被問昔日助理近況爆「在種田」

陳昇。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕帥氣男神金城武行事低調，目前也處於神隱狀態，日前才被日本媒體爆出他要出售沖繩老家的豪宅，不過已遭經紀公司否認。過去金城武曾當過陳昇製作助理，今（23日）陳昇被問起金城武近況，他說：「聽說在種田。」

陳昇（左起）、黃連煜、阿Van。（記者胡舜翔攝）

陳昇今和新寶島康樂隊黃連煜、阿Van一起現身合唱《多情兄》與最新歌曲《我們都是快樂的原住民》，3人將推出新專輯《大波浪》，而年底陳昇也將第30次登上台北國際會議中心舉辦「大波浪」跨年演唱會。

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被問到是否知道金城武近況？陳昇說：「聽說他在種田，他比較少和我連絡，比較常和阿煜（黃連煜）聯絡。」

陳昇。（記者胡舜翔攝）

另外陳昇談到自己平常不會主動去跟別人連絡，不會主動打電話給人家，也覺得沒必要，對於聽到金城武在種田，他有點羨慕的說：「金城武回歸本來喜歡的事，種田、養花養草。」

陳昇跨年演唱會門票將於10月27日下午1點啟售，「現場門票」與「線上門票」同步開賣，購票可洽KKTIX。

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