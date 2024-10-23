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徐乃麟不只掉敬老卡！上萬台幣在庭院被鄰居撿到

徐乃麟（右）、徐新洋代言洗衣品牌。（記者胡舜翔攝）徐乃麟（右）、徐新洋代言洗衣品牌。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕徐乃麟今與徐新洋出席精緻洗衣品牌好友分享會，聊到日前被路人撿到敬老卡事件，突如其來被一旁的兒子爆料，也曾在溫哥華掉了超過1000元加幣（約新台幣2萬3000元），最後拿給撿到的鄰居做公益。

徐乃麟日前在台中高鐵站弄丟敬老卡被一名網友撿到，該名網友吃驚說：「他60歲了喔，真的假的？」此事意外引發討論，徐乃麟稍早聊到此事時也覺得有趣，透露領卡當下心情有些複雜，「從我20多歲出道到現在，竟然已經可以領敬老卡了，但我還是常常錄影，玩心也還很重。」還不忘強調持敬老卡搭高鐵真的便宜。

徐乃麟（右）、徐新洋代言洗衣品牌。（記者胡舜翔攝）徐乃麟（右）、徐新洋代言洗衣品牌。（記者胡舜翔攝）

此時一旁的徐新洋忍不住爆料，之前跟爸爸住在溫哥華時，被鄰居發現爸爸掉了1千多元的加幣在庭院，笑說：「所以我現在都要一直尾隨他。」而徐乃麟知道鄰居有成立關於救援流浪狗的基金會，就一口答應讓對方拿去做公益。

聊到前陣子與楊繡惠的「賤」糾紛，徐乃麟表示依舊很歡迎對方上《天才衝衝衝》，認為其實在演藝圈有一些意外、小火花本來就不是壞事，可以增添一些樂趣，舉例前一天錄影時玩到這單元，竟然才剛開始玩就又抽到「ㄐ」字，嚇得他和籃籃趕緊把字卡往後丟。

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