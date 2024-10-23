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娛樂 最新消息

（影）《暴走女外科》第二季蒙古取材？蔡淑臻遠征2900公里義診5天

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻2023年以《村裡來了個暴走女外科》拿到個人首座金鐘影后，演技不僅獲得外界肯定，更升級為製作人，她日前跟隨羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」義診團遠赴2900公里外的蒙古國，一行人在曠野草原與醫院間奔波，在有限經費下完成義診並進行顱顏兒手術救治的超級任務。

（影）《暴走女外科》第二季蒙古取材？蔡淑臻遠征2900公里義診5天蔡淑臻勇赴蒙古國搶救顱顏兒，在大草原緊牽著12歲的蒙古唇腭裂男孩。（羅慧夫顱顏基金會提供）

為期5天的國際義診行動中，蔡淑臻每日行程馬不停蹄，近距離觀察顱顏家庭心路歷程，被問到這次超級任務是否會作為第二季《村裡來了個暴走女外科》取材？蔡淑臻神秘稱：「請容許先賣個關子。」

（影）《暴走女外科》第二季蒙古取材？蔡淑臻遠征2900公里義診5天蔡淑臻義診行動中緊抱六個月大的蒙古唇腭裂男孩。（羅慧夫顱顏基金會提供）

這回受到羅慧夫顱顏基金會邀約，二話不說馬上響應，她表示：「這次的任務與台灣頂尖外科團隊一同遠赴海外援助顱顏孩子，包含醫療看診、手術開刀、拜訪個案等實際行動，覺得很榮幸也很有意義！由於時程關係，這次只參與蒙古國的義診行動，羅慧夫顱顏基金會的國際行動還包括菲律賓、越南、柬埔寨、印尼等12個國家。」

超級任務行程滿檔，蔡淑臻不僅全程融入醫療團隊，由於蒙古當地日夜溫差極大，有些拍攝行程在近傍晚進行，溫度瞬間驟降，一度冷到無法說話，行程幾乎不能休息，對於不能久站久坐的她來說，無非是一種煎熬，但依然堅持完成所有愛心大使工作。

 

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