Soffee Days北流好日子11/2、3登場 北流公開重量級壓軸卡司「國蛋」

台北流行音樂中心主辦的第二屆「Soffee Days 北流好日子」今年將於11月2日至11月3日在北流園區夢幻登場。(台北流行音樂中心提供)

〔記者楊心慧/台北報導〕台北流行音樂中心主辦的第二屆「Soffee Days 北流好日子」今年將於11月2日至11月3日在北流園區夢幻登場!今年以「白日夢」為活動主軸,集結國內外知名音樂人,帶來跨國音樂盛宴,除豐富的演出陣容,橫跨台灣、泰國、日本等藝人,更有主題講談、創作體驗、五感市集等周邊活動,帶來多元的感官享受。

「Soffee Days 北流好日子」除首波釋出的演出卡司—黃玠、LINION、來吧!焙焙! Come on! BayBay!、 DSPS 及 The Loophole露波合唱團,更有來自日本的歌手優河YUGA、泰國創作歌手 mindfreakkk;近日更公開第二波卡司,包含專場一票難求的紙博士嘻哈歌手國蛋,以及由「挺音樂!音樂靠山計畫」支持的夢幻系復古新聲創作歌手阿橘 Ahh G和潛力新星樂團薄荷綠工廠。

Soffee Days意識舞台,風格音樂演出-Feat. 挺音樂! 音樂靠山計畫,薄荷綠工廠。(台北流行音樂中心提供)

北流今公開重量級壓軸卡司國蛋,以其細膩的詞曲和濃厚的東岸嘻哈曲風,搭配其富有平靜又充滿力量的饒唱,擄獲不少粉絲的心,近期透露即將釋出新作《Pineapple Bun 2》的國蛋,每宣布專場消息總是掀起社群轟動;其中單曲〈嘻哈囝〉更獲得金音獎年度嘻哈歌曲,是台灣相當具代表性的嘻哈歌手。

Soffee Days意識舞台,風格音樂演出「國蛋」。(台北流行音樂中心提供)

北流表示,本屆「Soffee Days 北流好日子」邀請「挺音樂!音樂靠山計畫」的亮眼新秀阿橘 Ahh G和薄荷綠工廠登場,帶來別具風格的演出。

另外,活動也與潮流媒體HEAVEN RAVEN攜手合作,打造「夢中夢」企劃,結合「Soffee Days 北流好日子」的白日夢主題和Heaven Raven中的 Heaven天堂結合,推出以「雲朵」為核心概念的多重感官體驗,其中包含以眠豆腐床墊與懶骨頭沙發陳列的「躺平區」,邀請觀眾躺著聽、趴著聽音樂。

Soffee Days意識舞台,風格音樂演出-Feat. 挺音樂! 音樂靠山計畫,阿橘 Ahh G。(台北流行音樂中心提供)

「Soffee Days 北流好日子」還推出好禮抽獎活動,只要加入「臺北流行音樂中心官方 LINE 」,並完成指定社群活動步驟,就有機會抽到「台北六福萬怡酒店雙人住宿券」,完成步驟者即可兌換「Soffee Days 白日夢氣球」;另外現場填問卷,就有機會抽中風格美甲品牌JN NAIL合作的白日夢穿戴美甲。

