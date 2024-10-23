Soffee Days北流好日子11/2、3登場 北流公開重量級壓軸卡司「國蛋」

台北流行音樂中心主辦的第二屆「Soffee Days 北流好日子」今年將於11月2日至11月3日在北流園區夢幻登場。（台北流行音樂中心提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心主辦的第二屆「Soffee Days 北流好日子」今年將於11月2日至11月3日在北流園區夢幻登場！今年以「白日夢」為活動主軸，集結國內外知名音樂人，帶來跨國音樂盛宴，除豐富的演出陣容，橫跨台灣、泰國、日本等藝人，更有主題講談、創作體驗、五感市集等周邊活動，帶來多元的感官享受。

「Soffee Days 北流好日子」除首波釋出的演出卡司—黃玠、LINION、來吧!焙焙! Come on! BayBay!、 DSPS 及 The Loophole露波合唱團，更有來自日本的歌手優河YUGA、泰國創作歌手 mindfreakkk；近日更公開第二波卡司，包含專場一票難求的紙博士嘻哈歌手國蛋，以及由「挺音樂！音樂靠山計畫」支持的夢幻系復古新聲創作歌手阿橘 Ahh G和潛力新星樂團薄荷綠工廠。

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Soffee Days意識舞台，風格音樂演出－Feat. 挺音樂! 音樂靠山計畫，薄荷綠工廠。（台北流行音樂中心提供）

北流今公開重量級壓軸卡司國蛋，以其細膩的詞曲和濃厚的東岸嘻哈曲風，搭配其富有平靜又充滿力量的饒唱，擄獲不少粉絲的心，近期透露即將釋出新作《Pineapple Bun 2》的國蛋，每宣布專場消息總是掀起社群轟動；其中單曲〈嘻哈囝〉更獲得金音獎年度嘻哈歌曲，是台灣相當具代表性的嘻哈歌手。

Soffee Days意識舞台，風格音樂演出「國蛋」。（台北流行音樂中心提供）

北流表示，本屆「Soffee Days 北流好日子」邀請「挺音樂！音樂靠山計畫」的亮眼新秀阿橘 Ahh G和薄荷綠工廠登場，帶來別具風格的演出。

另外，活動也與潮流媒體HEAVEN RAVEN攜手合作，打造「夢中夢」企劃，結合「Soffee Days 北流好日子」的白日夢主題和Heaven Raven中的 Heaven天堂結合，推出以「雲朵」為核心概念的多重感官體驗，其中包含以眠豆腐床墊與懶骨頭沙發陳列的「躺平區」，邀請觀眾躺著聽、趴著聽音樂。

Soffee Days意識舞台，風格音樂演出－Feat. 挺音樂! 音樂靠山計畫，阿橘 Ahh G。（台北流行音樂中心提供）

「Soffee Days 北流好日子」還推出好禮抽獎活動，只要加入「臺北流行音樂中心官方 LINE 」，並完成指定社群活動步驟，就有機會抽到「台北六福萬怡酒店雙人住宿券」，完成步驟者即可兌換「Soffee Days 白日夢氣球」；另外現場填問卷，就有機會抽中風格美甲品牌JN NAIL合作的白日夢穿戴美甲。

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