（影）直播主扮性工作者被拍屁股 坦言「感覺不是很好」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鳳姐》殘酷寫實描繪台灣茶室女子生活，「人氣直播主」瑪菲司為了詮釋茶室小姐，事前準備不少，更透露上表演課時，表演老師會拍她屁股，「但不是每個人被拍屁股會有好的感受，我當時被拍屁股感覺不是很好，但就是刻意要去習慣，讓自己以角色狀態去適應。」

瑪菲司在《鳳姐》中是個傻大姐，但為了生活卻懂得察言觀色。（后花園影像製作提供）

瑪菲司表示自己不抽菸，所以有學抽菸，「但對我來說比較難的是，勾引客人的肢體語言和表情。」她透露拍攝過程得到蔡嘉茵不少協助，「我和嘉茵老師有很多對手戲，比如講台語，她會教我怎麼樣比較自然，讓我很簡單地去接住這些反應，學到很多！」

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蔡嘉茵在片中頂著大波浪捲髮加半屏山，化身江湖味茶室老闆娘，每次出場既有夠分量的氣勢，更擅長「見人說人話、見鬼說鬼話」的八面玲瓏接客之道。她透露拍攝前特地去田調，「有去萬華走一走，回顧小時候家附近的傳聞中的阿姨們。」

蔡嘉茵在《鳳姐》化身江湖味茶室老闆娘。（后花園影像製作提供）

至於印象深刻的部分，蔡嘉茵觀察到阿姨們大多時間都處於職業倦怠的狀態，但客人一來，又會瞬間轉變成工作模式。這也有助於她在片中一面兇狠管教小姐，另一面歡喜迎接客人的不同嘴臉演繹。《鳳姐》預計12月在台上映。

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