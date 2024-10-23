晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）直播主扮性工作者被拍屁股 坦言「感覺不是很好」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鳳姐》殘酷寫實描繪台灣茶室女子生活，「人氣直播主」瑪菲司為了詮釋茶室小姐，事前準備不少，更透露上表演課時，表演老師會拍她屁股，「但不是每個人被拍屁股會有好的感受，我當時被拍屁股感覺不是很好，但就是刻意要去習慣，讓自己以角色狀態去適應。」

瑪菲司在《鳳姐》中是個傻大姐，但為了生活卻懂得察言觀色。（后花園影像製作提供）瑪菲司在《鳳姐》中是個傻大姐，但為了生活卻懂得察言觀色。（后花園影像製作提供）

瑪菲司表示自己不抽菸，所以有學抽菸，「但對我來說比較難的是，勾引客人的肢體語言和表情。」她透露拍攝過程得到蔡嘉茵不少協助，「我和嘉茵老師有很多對手戲，比如講台語，她會教我怎麼樣比較自然，讓我很簡單地去接住這些反應，學到很多！」

蔡嘉茵在片中頂著大波浪捲髮加半屏山，化身江湖味茶室老闆娘，每次出場既有夠分量的氣勢，更擅長「見人說人話、見鬼說鬼話」的八面玲瓏接客之道。她透露拍攝前特地去田調，「有去萬華走一走，回顧小時候家附近的傳聞中的阿姨們。」

蔡嘉茵在《鳳姐》化身江湖味茶室老闆娘。（后花園影像製作提供）蔡嘉茵在《鳳姐》化身江湖味茶室老闆娘。（后花園影像製作提供）

至於印象深刻的部分，蔡嘉茵觀察到阿姨們大多時間都處於職業倦怠的狀態，但客人一來，又會瞬間轉變成工作模式。這也有助於她在片中一面兇狠管教小姐，另一面歡喜迎接客人的不同嘴臉演繹。《鳳姐》預計12月在台上映。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中