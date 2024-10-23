熱狗、頑童MJ116合體 台東跨年晚會首波卡司曝光

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今（23）日公布「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」首波卡司，有奪下本屆金曲獎歌王殊榮的MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116，2組歌手都是台北小巨蛋秒殺指標性歌手，他們承諾將用嘻哈音樂陪伴粉絲歡渡2025，饒舌快嘴魅力炸翻東台灣的跨年夜，縣府表示接下來也將會有天王天后陣容將陸續公布。

MC HotDog熱狗。（台東縣府提供）

縣府表示，「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」主打「東漂」概念，卡司特色訴求鎖定各年齡層，歡迎大小朋友民眾一起在台東最美的星空下聽歌歡唱！演出將從2024年12月31日19:00一路演唱到元旦00:30，地點就在台東市國際地標。

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嘻哈天團頑童MJ116的3位團員將在台東跨年夜合體，他們興奮表示去年是分別以個人名義登台，今年是合體相聚，非常開心能跟兄弟與在台東的大家一起度過。這次3人將擔任倒數前壓軸演出。

嘻哈天團頑童MJ116。（台東縣府提供）

新科金曲歌王MC HotDog熱狗把跨年這極具意義的舞台獻給了台東，陪伴粉絲迎向台東第一道曙光，這次的歌單安排就是從頭嗨到尾，第一首就是嗨的，到最後一首也是嗨的嗨歌全上。他希望大家一起派對嗨起來！

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