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娛樂 最新消息

蔣友柏恨鐵不成鋼 長達1年拒和蔣友青說話

蔣友青（右）年幼時曾多次被控恐嚇台北美國學校。（資料照，記者羅沛德攝）蔣友青（右）年幼時曾多次被控恐嚇台北美國學校。（資料照，記者羅沛德攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔣家後代各自帶有神祕面紗，除了從政台北市長蔣萬安，「松柏常青」幾已回歸平凡生活，唯獨年幼以鬧事躍上新聞版面的蔣友青，多次成為新聞焦點話題，更被視為「蔣家頭痛人物」。

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蔣友青最新話題，今（23）日被爆日前在公車上與老婆周玟君講電話並不斷咆哮，一度情緒失控狂飆髒話，質疑周玟君與其他異性朋友關係才大動肝火。

蔣友青年少輕狂，早年和大哥蔣友柏長達1年互當空氣沒說話。（資料照）蔣友青年少輕狂，早年和大哥蔣友柏長達1年互當空氣沒說話。（資料照）

蔣友青年少輕狂，早年和大哥蔣友柏雖住隔壁，個性剛直的蔣友柏恨鐵不成鋼，傳出兄弟倆曾長達1年互當空氣沒說話。

相關新聞：蔣友青突現身士檢 「晶晶體」曝與人有恐嚇、威脅官司糾紛

知情人士透露，蔣友柏和蔣友青相差14歲，從小他對小弟呵護備至，但蔣友青不懂事，兄弟倆曾經大吵一架，「在蔣友柏眼中，蔣友青是個長不大小孩，在6歲時喪父，蔣友柏和蔣友常當時離家唸書，對於沒能好好照顧小弟而感到虧欠」，在蔣友柏記憶中，小弟蔣友青從小到大，都很依賴媽媽蔣方智怡。

相關新聞：蔣友柏眼中蔣友青  「至今還像個小孩」

蔣友青是蔣介石曾孫，蔣經國三子蔣孝勇和蔣方智怡的小兒子，20138月起屢次到台北美國校門前咆哮、比中指，並在個人臉書上用英文表示要放炸彈「Slaughter everyone（屠殺所有人）」和「Wish all of u would die（但願你們全都死光光）」，更寫電郵恐嚇副校長Shaunu punk bitch hope u get fucked in prison（你這婊子，希望你在監獄被幹）」，遭判刑6個月。

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