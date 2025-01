蔣友柏恨鐵不成鋼 長達1年拒和蔣友青說話

蔣友青(右)年幼時曾多次被控恐嚇台北美國學校。(資料照,記者羅沛德攝)

〔娛樂頻道/綜合報導〕蔣家後代各自帶有神祕面紗,除了從政台北市長蔣萬安,「松柏常青」幾已回歸平凡生活,唯獨年幼以鬧事躍上新聞版面的蔣友青,多次成為新聞焦點話題,更被視為「蔣家頭痛人物」。

蔣友青最新話題,今(23)日被爆日前在公車上與老婆周玟君講電話並不斷咆哮,一度情緒失控狂飆髒話,質疑周玟君與其他異性朋友關係才大動肝火。

蔣友青年少輕狂,早年和大哥蔣友柏長達1年互當空氣沒說話。(資料照)

蔣友青年少輕狂,早年和大哥蔣友柏雖住隔壁,個性剛直的蔣友柏恨鐵不成鋼,傳出兄弟倆曾長達1年互當空氣沒說話。

知情人士透露,蔣友柏和蔣友青相差14歲,從小他對小弟呵護備至,但蔣友青不懂事,兄弟倆曾經大吵一架,「在蔣友柏眼中,蔣友青是個長不大小孩,在6歲時喪父,蔣友柏和蔣友常當時離家唸書,對於沒能好好照顧小弟而感到虧欠」,在蔣友柏記憶中,小弟蔣友青從小到大,都很依賴媽媽蔣方智怡。

蔣友青是蔣介石曾孫,蔣經國三子蔣孝勇和蔣方智怡的小兒子,2013年8月起屢次到台北美國校門前咆哮、比中指,並在個人臉書上用英文表示要放炸彈「Slaughter everyone(屠殺所有人)」和「Wish all of u would die(但願你們全都死光光)」,更寫電郵恐嚇副校長Shaun「u punk bitch hope u get fucked in prison(你這婊子,希望你在監獄被幹)」,遭判刑6個月。

