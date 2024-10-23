矢板明夫捍衛台灣民主 486先生好感動

日本資深媒體人矢板明夫。（IPST提供）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人矢板明夫今年6月以「想留在台灣」離開待了22年產經新聞，表示和家人都會留在台灣，捍衛台灣自由民主，今後也會從事台日交流工作。

矢板明夫是二戰後的遺華日人、戰爭遺孤之後，15歲離開中國回到日本就學，讓他有流利中文，中學回日本才重新學日文，高中考上千葉市立稻毛高校，接著考取日本一流學府慶應義塾大學日本文學系，1997年慶應義塾大學畢業後，他原本打算從政，最後進入松下政經塾第18期，曾到台灣研究台灣民主化過程。

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矢板明夫描述自己在2002年進入產經新聞當記者，轉眼過了22年，想起最初3年，他在日本鄉下跑警察線和地方行政，然後調到東京本社採訪日本外交和國際新聞。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

2007年初，矢板明夫被派到北京，一住就是10年，直到2020年台灣總統大選被派來台北；來台4年，年初任期接近尾聲，隨時準備打包走人，他卻認為現在的台灣處於非常重要歷史過渡期，需要有人幫忙發聲，讓世界更了解台灣、關注台灣。

矢板明夫最後說，他決定留在台灣，因為自己或許可以扮演這樣一個角色，於是向產經新聞提出辭呈，「今後，我會和家人一起留在台灣，盡我所能和大家一起捍衛台灣的自由和民主，也會繼續推動一些日台交流的項目。」

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團購電商名人「486先生」陳延昶私底下和矢板明夫交情深厚，原本也認定好友會被調回日本，他坦言非常不捨，昨他在臉書寫下雀躍心情：「結果他居然出乎意料辭去高階主管職務，留在台灣打拚。」矢板明夫的決定，讓486先生感動不已，也決定助好友開心在台灣生活。

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