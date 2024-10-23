YTR吃鐵板燒被超哥趕離 真相大曝光

低能林日前傳出到超哥經營餐廳吃飯，吃到一半被請離。（翻攝自低能林IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前傳出YouTuber「dinner lin低能林」21日前往號稱「全台最有錢的YouTuber超哥」黃伯超新開鐵板燒用餐，卻突被報警趕離，最後只能拿著點好食物站在店外，外界好奇被驅趕原因，真相也曝了光。

當天是低能林與小嘴21日到超哥新開鐵板燒店用餐，但有先打電話詢問店家，被告知不能拍攝，因為被拒絕後心有不甘才會進去拍攝，最後餐點也是超哥請客。

請繼續往下閱讀...

22日晚間小嘴上傳最新影片。因為直接被拒絕讓他感覺被針對，「我們這麼有禮貌，還提前詢問，結果不行拍。」

相關新聞:被超哥趕出來！ YTR吃鐵板燒遭驅離

事後小嘴再次打給店家，聲稱他是一般客人，只是要拍攝餐點，「他們蠻強硬，就是不讓拍，但是我就是想拍，不甘心」，當時用餐到一半，小嘴身分被店家發現，因此爆發衝突。

「我明明就說不能拍了不是嗎？」店家生氣地表示，最後因為口頭請他們離開，但低能林與小嘴沒動作才報警幫忙趕離。

店家表示，超哥指示要由該店付餐點費用，此舉讓小嘴及低能林感到不好意思。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法