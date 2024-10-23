（獨家專訪）全新角色加入《猛毒最終章》 湯姆哈迪被爆根本猛毒化身

《猛毒最終章：最後一舞》奇維托艾吉佛 X 茱諾坦普獨家專訪影音：

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕男神湯姆哈迪回歸漫威賣座電影系列新作《猛毒最終章：最後一舞》，三度飾演暗黑英雄「猛毒」，在片中和他合作的奧斯卡入圍男星奇維托艾吉佛以及艾美獎入圍女星茱諾坦普接受本報專訪，都對於身兼製片的他讚譽有加，直說演技多變的他根本就是猛毒化身，茱諾更形容猛毒是影史最棒超級英雄之一。

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茱諾坦普（左起）、導演凱莉馬修、奇維托艾吉佛、湯姆哈迪上週一同出席紐約動漫展宣傳《猛毒最終章：最後一舞》。（索尼影業提供）

電影延續上一集《猛毒2：血蜘蛛》劇情，湯姆飾演的艾迪和寄生在他身上的猛毒成為了通緝犯展開逃亡，沒想到除了被地球上政府單位追捕，還面對來自猛毒母星的敵人虛空之神「努爾」派來的外星生物追殺，讓這對「難兄難弟」似乎將面臨分離之時。

茱諾坦普（左）和奇維托艾吉佛在《猛毒最終章：最後一舞》中，在神秘的政府機密設施中研究外星生命。（索尼影業提供）

曾在《奇異博士》系列飾演「莫度」的奇維托認為加入《猛毒最終章》感覺很棒，並強調這次飾演的是完全不同的角色，「我飾演的史崔克蘭將軍負責管理一個高度機密、與外星生命有關的設施」，他所代表的軍方和茱諾飾演的科學家潘恩博士共同運營該部門，但兩人對於如何管理有些意見不合。

湯姆哈迪（左起）和奇維托艾吉佛、茱諾坦普合作《猛毒最終章：最後一舞》。（索尼影業提供）

茱諾則形容自己飾演的潘恩博士非常熱衷研究外星生命，「她甚至有時會把外星生命放在人類生命之前，這一點有些問題，我和奇維托的角色之間常常因為什麼應該優先拯救或放棄而發生衝突。」她認為能在瘋狂的宇宙裡找到很多情感和人性的瞬間，「真的非常棒，我很享受拍攝的過程。」

湯姆哈迪在《猛毒最終章：最後一舞》和猛毒繼續相愛相殺。（索尼影業提供）

本集由該系列編劇凱莉馬修首度擔任導演，茱諾大讚她和身兼製片的湯姆從首集就對《猛毒》系列充滿熱情，「尤其這次由凱莉擔任導演，能在超級英雄電影裡和女性導演合作也讓我相當興奮！」

湯姆哈迪在《猛毒最終章：最後一舞》和猛毒繼續相愛相殺。（索尼影業提供）

提到和湯姆合作，奇維托形容他是一位非常出色的演員，「他對猛毒的詮釋既有趣又具有挑戰性，尤其他的表演中展現了極大的肢體表達能力，還融合了肢體喜劇的元素。」奇維托認為湯姆的演出自然，很容易讓人忽略掉其中難度，「實際上這是一種高難度的喜劇表演，近距離觀察他的表演讓我感到非常吃驚。」

茱諾坦普（左）和奇維托艾吉佛為《猛毒最終章：最後一舞》接受本報專訪。（索尼影業提供）

茱諾接著表示：「你可以很明顯地感覺到湯姆對這對『共生拍檔』間的熱情，這對他來說意義非凡，這讓整個拍攝過程變得特別。」至於湯姆比較像猛毒還是艾迪，她認為湯姆在肢體喜劇上的天賦讓他更像艾迪，但同時他也有猛毒的酷勁。奇維托聽了也說「他就像一個混合體，絕對結合了這兩個角色的特質，這也是為什麼猛毒感覺如此立體，因為這些特質部分就來自湯姆本人。」

兩人最後被問到有什麼話想對台灣粉絲說，茱諾不假思索直言「我只想說，希望大家喜歡這部電影！」奇維托則要觀眾好好享受電影帶來的娛樂性。《猛毒最終章：最後一舞》今天（23日）搶先美國在台上映。

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