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「最美大嫂」松本若菜腳踏兩條船？周旋2男挑戰禁忌之愛

《我的寶物》松本若菜。（friDay影音提供）《我的寶物》松本若菜。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星松本若菜於最新主演的日劇《我的寶物》中，成為遊走在田中圭與SnowMan深澤辰哉之間的「惡女」，她坦承曾經猶豫是否要接演，擔心會因此被觀眾討厭，但最終還是決定接下挑戰。

「最美大嫂」松本若菜這次挑戰極限，角色與前一檔《西園寺小姐不做家事》的甜美傻大姐完全不同，她在《我的寶物》詮釋遊走於丈夫與舊情人之間的惡女，大膽突破以往形象，雖然一度陷入掙扎是否要接演，但她最終決定豁出去，直言：「如果因為這個角色被討厭，也算是我的榮幸吧！」同時也希望這個角色能成為職涯代表作之一。

《我的寶物》深澤辰哉（右）、松本若菜。（翻攝自X）《我的寶物》深澤辰哉（右）、松本若菜。（翻攝自X）

對於「美羽」這個角色，松本若菜表示：「現實中我無法支持美羽做的事，但會試著去理解她的處境，想像如果她是我身邊的家人或朋友，我該如何與她共處。」同時並不希望將她塑造成一個悲劇女主角，而是希望觀眾能看到她做出選擇後的代價。

松本若菜透露在讀劇本時對於劇情進展超乎想像，她形容：「就像是雲霄飛車一樣，觀眾將隨著劇情的推進感受到不同的情緒起伏。」對於連續兩季主演，她表示非常榮幸與感激，並強調「雖然工作行程大爆滿，但還是會全力以赴詮釋好每個角色。」

《我的寶物》深澤辰哉（左）、松本若菜。（翻攝自X）《我的寶物》深澤辰哉（左）、松本若菜。（翻攝自X）

《我的寶物》田中圭（左）、松本若菜。（friDay影音提供）《我的寶物》田中圭（左）、松本若菜。（friDay影音提供）

《我的寶物》劇情以全職主婦神崎美羽（松本若菜 飾）的內心掙扎為主軸，她與丈夫宏樹（田中圭 飾）的婚姻早已失去溫度，宏樹在外是「完美丈夫」，但在家裡卻充滿壓迫，讓美羽不得不在冷漠的婚姻中苦苦支撐，然而當美羽偶然遇見昔日的青梅竹馬冬月稜（深澤辰哉 飾）後，生活出現了轉機，故事也開始掀起巨大的波瀾。《我的寶物》於friDay影音播出。

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