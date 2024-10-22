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（影）蔡康永收獵人卡包 完美演繹「諧音不會Taiwan」

蔡康永也開箱了《獵人》卡包。（翻攝自臉書）蔡康永也開箱了《獵人》卡包。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕速食連鎖業者與動漫《HUNTERxHUNTER》（下稱《獵人》）聯名推出卡包，近期許多網紅都收到公關品且紛紛開箱，今（22）晚藝人蔡康永也開箱秀出自己的獵人卡牌，同時完美演繹了台灣人最愛的諧音哏。

蔡康永大玩諧音哏。（翻攝自臉書）蔡康永大玩諧音哏。（翻攝自臉書）

蔡康永只用了4張牌就成功逗樂網友，他上傳了一段自己的開箱影片，一開始蔡康永抽書「蟻王」梅路艾姆和小麥，他說蟻王變老就叫「蟻老」；小麥老了就是「麥老」，合在一起恰好就是「蟻老麥老（倚老賣老）」。

相關新聞：認了沒看過《獵人》 黃宏軒：「轉送真正喜歡的人」引暴動

接著，蔡康永又拿出奇犽和席巴的卡牌，這代表奇犽依靠在席巴身上，合體後成為「犽依席巴（發音為韓語粗話）」。

「蟻老麥老」加上「犽依席巴」就成了恰好是一句對倚老賣老的人說粗話。

速食業者推出《獵人》聯名推出卡包、撲克牌。（麥當勞提供）速食業者推出《獵人》聯名推出卡包、撲克牌。（麥當勞提供）

看到影片的網友無不紛紛大笑「完美示範一本正經講幹話」、「康永哥有在追獵人」、「康永哥正式踏入諧音圈」。

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