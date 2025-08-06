沈玉琳罹患血癌 徒弟陳宥心願捐骨髓報答恩情！

陳宥心表示，願意捐贈骨髓報答沈玉琳知遇之恩。（資料照，和展影視提供）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人沈玉琳健康亮紅燈，6日晚間親自透過臉書證實自己罹患血癌，讓大批演藝圈好友、粉絲相當震驚且不捨。據悉，沈玉琳正評估接受骨髓移植，其一手栽培的徒弟陳宥心表示，她願意捐贈自己的骨隨報答恩師。

沈玉琳上週突然因病住院，引發外界關注，今天他透過臉書證實，自己罹患俗稱血癌的白血病，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。真的很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。我們後會有期！」

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貼文一出，大批網友湧入留言鼓勵沈玉琳，張立東、吳映潔、鍾欣怡、曾智希、篠崎泫、小鐘、吳怡霈、謝和弦、孫協志等多位演藝圈好友、後輩也紛紛送上祝福。

根據《ETtoday新聞雲》報導，日前在社群平台憶起當年自己是沈玉琳親手簽下的第一位藝人，在沈玉琳悉心栽培下事業起飛，24歲就在台北內湖買下人生第一間房的陳宥心，6日得知恩師罹患白血病的消息後表示，如果需要接受骨髓移植治療的消息為真，親人沒法找到適合骨髓的話，她願意試試看是否能配對成功，報答知遇之恩。

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