李珠珢要跳槽？ 應援全數取消又消失韓國大賽

以「三振舞」迷倒眾生的韓國啦啦隊女神李珠珢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以「三振舞」迷倒眾生的韓國啦啦隊女神李珠珢，自從7月隨隊來台參加富邦悍將主題日之後，許多人都被她深深吸引，李珠珢將來台灣發展的耳語也變多。網友發現，李珠珢是起亞虎的啦啦隊員，但球隊打進韓國大賽，啦啦隊名單裡卻沒見到李珠珢的名字，讓人不免懷疑：該不會要跳槽吧？

韓職棒起亞虎隊打進韓國大賽，應援名單裡卻不見李珠珢的名字。（翻攝自IG）

韓國職棒起亞虎成功躋身韓國大賽，讓全隊都很開心，無論球員或是應援啦啦隊都受到外界矚目。有人發現李珠珢竟然不在啦啦隊應援名單中，且李珠珢所屬經紀公司「APex」承包的排球、足球啦啦隊也沒有把她排進應援名單。

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李珠珢社群更新停留在這張照片。（翻攝自IG）

韓國網友發文表示「今年成為韓國網路新寵的啦啦隊員李珠珢，有可能要換東家了」，但由於無人證實此說法，也只能淪為猜測，先前李珠珢取消應援，現在韓國大賽也沒有她，跳槽可能性大增。也有網友斥責這種說法，認為李珠珢很可能只是身體不舒服想休息，現在討論是否跳槽，為時尚早。

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