創作才女露肚臍！呂士軒笑讚：柯柯終於知道怎麼當明星

柯泯薰 呂士軒（Be Good Art Co., Ltd.提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作才女「柯柯」柯泯薰2023年以限定女主唱身分加入日本樂團Fake Creators，在澀谷開唱大獲好評，不到一年， 柯泯薰再度挑戰自己，與饒舌鬼才呂士軒共同創作新歌〈哭哭臉〉，柯泯薰身穿小可愛露肚臍裝與呂士軒一同拍攝MV，讓呂士軒笑讚：「認識妳十年了，妳現在終於知道怎麼當明星了！」

柯泯薰 （Be Good Art Co., Ltd.提供）

柯泯薰暌違四年的個人全新創作專輯《好好的 BE GOOD》，即將於年底前發行，同時也宣布 12月26日將在Legacy舉辦個人演唱會。此次不論是專輯發行或是專場演唱會，都是柯泯薰以獨立音樂人之姿，邀請音樂圈鬼才們共同完成。其中有十年好交情的呂士軒，年初聽到柯泯薰的新Demo，二人決定是時候來合作一首新歌，用一個簡單的Emoji（表情符號）道出人生舞台的百般滋味。

請繼續往下閱讀...

柯泯薰 呂士軒（Be Good Art Co., Ltd.提供）

MV找來美國導演Mike Sun與呂士軒一起合作，兩人共同掌鏡拍攝，以意想不到的魚眼鏡頭看世界。拍攝期間，呂士軒忍不住的奪下導演的攝影機，不斷的指揮柯柯在鏡頭面前怎麼做鬼臉變漂亮，讓柯柯又好氣又好笑 。

柯泯薰 （Be Good Art Co., Ltd.提供）

對於這次合作，呂士軒說：「柯泯薰常說我是她的英雄，我想著，當她的英雄會有什麼煩惱？於是我寫下了這段歌詞，想紀念這份感情：『直到離開前，我要最後一張大頭貼的照片，還是笑臉』。我願意在她面前展現最真實，甚至難過的樣子，因為我們就是那樣特別要好的朋友。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法