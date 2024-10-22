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娛樂 日韓

日31歲男星池田純矢犯詐欺罪 求粉絲寫信探監

31歲日本男星池田純矢去年10月26日因涉嫌詐騙案遭日本警方逮捕。（翻攝自IG）31歲日本男星池田純矢去年10月26日因涉嫌詐騙案遭日本警方逮捕。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經演出特攝劇《海賊戰隊豪快者》的31歲日本男星池田純矢去年10月26日因涉嫌詐騙案遭日本警方逮捕，後判刑入獄服監3年。本月12日他在社群發手寫信，請粉絲寫信給他；今（22）日他二度po出手寫信，表示有收到加油打氣的話，也有人斥責他天真。

池田純矢今天發文表示已經有粉絲寫信給他。（翻攝自IG）池田純矢今天發文表示已經有粉絲寫信給他。（翻攝自IG）

池田純矢今天po出的手寫信中，表示有粉絲寄信給他，雖然有人鼓勵、有人斥責，他回應能夠理解大眾對他的看法：「但是只要有一個人，因為我的話而得到救贖，獲得勇氣或感到高興，我就會繼續發聲，我才不怕炎上。」池田純矢也說自己出獄後會登門拜訪寫信給他粉絲，當面道謝。

池田純矢因詐欺罪被判刑3年。（翻攝自IG）池田純矢因詐欺罪被判刑3年。（翻攝自IG）

池田純矢去年9月26日與人共謀，偽裝警察騙取提款卡，並利用騙來的卡在ATM提取現金150萬日圓（約新台幣32萬元）。池田純矢犯案後1個月被捕，被捕隔天經紀公司也火速與他解約。1個月之後將入獄的池田純矢，本月12日透過社群發出手寫信，向粉絲請求：「如果你現在還是我的粉絲，能不能請你寫信給我？我接下來大概會休養3年，之後想要開啟第二張，請給我原動力，這是我一生的請求，我能依靠的只有你了」。

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