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（影）余天、李亞萍疊疊樂秀恩愛 兒笑：70幾還在談戀愛

（左起）余天、前總統蔡英文、柔柔、李亞萍、余祥銓。（翻攝自IG）（左起）余天、前總統蔡英文、柔柔、李亞萍、余祥銓。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕74歲女星李亞萍日前爆出因肌膜炎造成軟骨磨損，全身骨頭關節疼痛，嚴重到無法走路，一度只能靠輪椅代步，故鮮少出門。今（22）兒子余祥銓卻在社群曬出一段影片，只見李亞萍疊坐在余天腿上，余天也緊緊從背後環抱著李亞萍，叮囑她：坐進來一點。

余天（後）和李亞萍感情甜蜜。（翻攝自IG）余天（後）和李亞萍感情甜蜜。（翻攝自IG）

余祥銓笑說：「我爸媽都70幾歲了還在談戀愛，果然是模範夫妻」。原來是李亞萍心疼余天走太多樓梯會累，想讓她坐乘行電梯；余天也捨不得李亞萍爬樓梯，兩人讓來讓去，最後乾脆一起坐。

余祥銓說父母根本還在談戀愛。（翻攝自IG）余祥銓說父母根本還在談戀愛。（翻攝自IG）

余天北投住家必須先經過一條又長又陡的樓梯才能進室內，為體恤腿腳不方便的余天、李亞萍，家中裝設了乘行電梯，才有了余天、李亞萍恩愛的一幕。看著父母疊坐的幸福模樣，一旁的余祥銓和柔柔不斷開心笑著說：看到爸爸緊抱媽媽、共乘電梯的樣子根本就像還在談戀愛。

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