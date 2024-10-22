晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭昱晴念錯字被笑 下秒抓包爛「芋」充數啪啪打臉

「萬老師」郭昱晴因口誤被訕笑。（翻攝自臉書）「萬老師」郭昱晴因口誤被訕笑。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在校園喜劇《麻辣鮮師》飾演「萬老師」一角而走紅的郭昱晴，轉戰政治圈後，以民進黨不分區立委身分挺進國會。昨（21）郭昱晴質詢時口誤將「歲計賸（ㄕㄥˋ）餘」說成「歲計謄（ㄊㄥˊ）餘」遭藍委訕笑，今（22）郭昱晴就在社群發文抓包國民黨手寫板寫錯字，迴力鏢來得快、狠、準。

相關新聞：郭昱晴驚呆！ 女神議員魔法手指超神奇

郭昱晴口誤被酸，不過她也不是吃素的，今日她就在社群發文，赫然貼上國民黨立委手板上寫著大大的「濫芋充數」，郭昱晴說：「呃～～～是爛『竽』充數才對捏！國民黨大委員們的『竽』『芋』不分？？」啪啪打臉之虞，郭昱晴還補刀：「那現在是」並附上迴力鏢符號。

郭昱晴抓到國民黨委員手寫板寫錯字。（翻攝自臉書）郭昱晴抓到國民黨委員手寫板寫錯字。（翻攝自臉書）
因為讀音念錯，郭昱晴被虧：「萬老師要回去用功，還好沒說成歲計廚餘」。得意沒多久，今日凌晨郭昱晴坦言自己手寫稿太快，才會在草稿紙上將「賸」寫成「謄」，她對自己發言唸錯深深反省過。

郭昱晴說：「知道有不少人，正極盡所能的揶揄和嘲諷我當中！我不是聖人，肯定會犯錯，我更不是政界老鳥！」更表示自己會虛心受教，話鋒一轉郭昱晴強調自己教的是袖珍藝術，不是國文並承諾日後會更加小心謹慎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中