郭昱晴念錯字被笑 下秒抓包爛「芋」充數啪啪打臉

「萬老師」郭昱晴因口誤被訕笑。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在校園喜劇《麻辣鮮師》飾演「萬老師」一角而走紅的郭昱晴，轉戰政治圈後，以民進黨不分區立委身分挺進國會。昨（21）郭昱晴質詢時口誤將「歲計賸（ㄕㄥˋ）餘」說成「歲計謄（ㄊㄥˊ）餘」遭藍委訕笑，今（22）郭昱晴就在社群發文抓包國民黨手寫板寫錯字，迴力鏢來得快、狠、準。

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郭昱晴口誤被酸，不過她也不是吃素的，今日她就在社群發文，赫然貼上國民黨立委手板上寫著大大的「濫芋充數」，郭昱晴說：「呃～～～是爛『竽』充數才對捏！國民黨大委員們的『竽』『芋』不分？？」啪啪打臉之虞，郭昱晴還補刀：「那現在是」並附上迴力鏢符號。

郭昱晴抓到國民黨委員手寫板寫錯字。（翻攝自臉書）

因為讀音念錯，郭昱晴被虧：「萬老師要回去用功，還好沒說成歲計廚餘」。得意沒多久，今日凌晨郭昱晴坦言自己手寫稿太快，才會在草稿紙上將「賸」寫成「謄」，她對自己發言唸錯深深反省過。

郭昱晴說：「知道有不少人，正極盡所能的揶揄和嘲諷我當中！我不是聖人，肯定會犯錯，我更不是政界老鳥！」更表示自己會虛心受教，話鋒一轉郭昱晴強調自己教的是袖珍藝術，不是國文並承諾日後會更加小心謹慎。

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