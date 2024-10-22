《冰與火之歌：權力遊戲》鐵王座 競標6分鐘4千多萬落槌

「鐵王座」經過6分鐘激烈競標，最終以149萬美元（約新台幣4784萬元）成交。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕風靡全球的影集《冰與火之歌：權力遊戲》於2019年完結，美國達拉斯近期舉行一場拍賣會，其中劇中由塑膠製成的「鐵王座」，經過6分鐘激烈競標，最終以149萬美元（約新台幣4784萬元）成交。

綜合《CNN》報導，海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）本月16日至19日在達拉斯舉行拍賣會，拍賣商品多達900多件，包括「冰與火之歌」影集中道具、數百套戲服、盔甲、劍和武器、珠寶，以及HBO系列的其他重要物品。

請繼續往下閱讀...

其中最高價的商品，即為所有劇中人物爭相搶奪的「鐵王座」，這項商品經過6分鐘激烈競標，以149萬美元成交。據了解，這件複製品由塑膠製成，以原版道具模具打造，使用金屬塗料和珠寶裝飾；在劇中鐵王座熔化數千把被擊敗者的劍，以龍息鍛造而成，成為權力鬥爭的象徵。

除了備受矚目的鐵王座，其中，由英國男演員基特哈靈頓（Kit Harington）飾演的「瓊恩·雪諾」使用的劍以40萬美元（約新台幣1284萬元）售出，守夜人服裝以33.75萬美元（約新台幣1083萬美元）售出。

海瑞得拍賣行20日發表聲明，這場拍賣會吸引超過4500位競標者，拍賣總金額高達2110萬美元（約新台幣6.7億），成為公司歷史上第2高的娛樂拍賣紀錄，僅次於2011年黛比·雷諾（Debbie Reynolds）拍賣會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法