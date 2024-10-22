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《藍色生死戀》女星罹罕病險截肢 近況曝光：請為我加油

南韓女星文瑾瑩13歲演出《藍色生死戀》走紅。（翻攝自IG）南韓女星文瑾瑩13歲演出《藍色生死戀》走紅。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星文瑾瑩13歲演出《藍色生死戀》爆紅後，拿下多項戲劇大獎，不過近年她因罹病，減少許多演藝活動。如今已康復的她，昨（21）日出席新戲記者會，身材及臉型都和生病前差異甚大，引發網友討論。

文瑾瑩2017年演出舞台劇羅密歐與茱麗葉期間突然感覺手臂疼痛，就醫檢查發現罹患「急性腔室症候群」，嚴重恐導致截肢。為此她開刀了4次，終於保住了右手，手臂上也留下了一條長達30公分的傷疤。

文瑾瑩曾罹病，如今已恢復健康。（翻攝自韓網Newsen）文瑾瑩曾罹病，如今已恢復健康。（翻攝自韓網Newsen）

近期她恢復健康、回歸工作，昨日現身Netflix韓國驚悚劇集《地獄公使2》記者會，明顯發福不少，外界擔心她健康是否微恙，對此，她在社群發文表示自己現在身體沒問題，「我已經完全康復了，現在非常健康，雖然胖了一點，有在看我影片的人都知道我已經在減肥了，大家不用擔心我，希望可以幫我加油。」

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