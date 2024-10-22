土耳其翻拍《淚之女王》！「快閃店」鑰匙圈、吹風機夯賣

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢、金智媛主演《淚之女王》成為2024上半年最具人氣韓劇，自4月劇終以來，人氣未減；韓媒今（22）報導，土耳其將翻拍《淚之女王》，由巴薩克索薩爾（Basak Soysal）擔任導演，火熱IP持續席捲國際。

土耳其宣布將翻拍《淚之女王》。（翻攝自KPI News）

土耳其製作公司「O3 media」代表Saner Ayar對翻拍抱持極大信心，看好作品會引發熱烈迴響；然而韓劇獲土耳其翻拍並非首例，包括《車貞淑醫生》、《歡迎來到王之國》等都是成功案例。

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《淚之女王》IP國際爆紅，今宣布將在11月1日於東京再度開設「快閃店」，台灣預計年底前也會增設據點；《淚》劇製作公司表示，該劇在上半年創下超高人氣，海外粉絲們依舊熱情高漲，電視劇播完半年仍獲粉絲熱情討論。

據報導，《淚之女王》自今夏於首爾、東京、大阪、名古屋、福岡、菲律賓馬尼拉等地增設實體快閃店，包括戲中的鑰匙圈、手提包、「洪海仁」的錄音筆，甚至是金秀賢拿的吹風機也很受歡迎。

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