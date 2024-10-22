黃國昌穿白衣路跑 名嘴溫朗東大酸特酸

民眾黨社會發展部19日在新北市舉辦「眾力加速度親子路跑Fun Run」活動，民眾黨秘書長周榆修、立委黃國昌、前立委蔡壁如等人出席。（記者羅沛德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨19日在新北市舉行「眾力加速度」親子路跑活動，立委黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前立委蔡壁如、民眾黨立院黨團主任陳智菡都出席，黃國昌意外成焦點。

名嘴溫朗東趁機在四叉貓發文底下揶揄黃國昌（紅框處）。（翻攝自四叉貓臉書）

相關新聞：民眾黨、小草動員挺柯全國開講 四叉貓諷：全黨挺貪汙？

請繼續往下閱讀...

網紅「四叉貓」劉宇21日在臉書曬出當天活動照片稱，有人問他民眾檔那天路跑活動有多少人？四叉貓坦承沒去現場，不過看新聞直播畫面就知道了，他公開路跑前準備做暖身操畫面，表示前面做操和後面零零散散逛攤販的人數，扣掉黨工可能不到200人，但說官方宣稱千人路跑。

有網友跟著溫朗東留言點名周榆修（紅框處）。（翻攝自四叉貓臉書）

相關新聞：黃國昌面對民眾黨爭議「低調避談」 四叉貓諷：有夠溫柔的啦！

有趣的是，四叉貓這篇發文引來政治評論員、電視名嘴溫朗東在底下留言：「國昌是不是想縮小腹失敗？」有網友爆笑跟在溫朗東後面發聲：「他根本沒有要縮吧？隔壁的修修『寬衣哲學』聰明多了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法