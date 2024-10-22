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方文琳罹癌吐苦衷！金鐘返家「昏沉一整天」 體力大不如前

方文琳目前僅需定期追蹤，但長時間的頒獎典禮仍讓她吃不消。（翻攝自臉書）方文琳目前僅需定期追蹤，但長時間的頒獎典禮仍讓她吃不消。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕59歲「玉女掌門人」方文琳入圍第59屆金鐘獎戲劇類「迷你劇女配角獎」，她上月底才對外證實罹患食道癌零期，所幸3個月前已完成手術，目前僅需定期追蹤。不過，長時間的頒獎典禮也讓方文琳吃不消，苦洩心聲：「回到家都三更半夜，體力大不如前。」翌日更昏沉一整天。

方文琳在6月安排健檢後確診罹患食道癌零期，腫瘤面積達到10公分，爾後她接受ESD內視鏡黏膜下剝離術、類固醇藥物治療，目前只需定期追蹤即可。她憑藉《鹽水大飯店》問鼎本屆金鐘獎戲劇類「迷你劇女配角獎」，出席盛會受訪時也透露身體狀況一切掌握當中。

不過，長時間的頒獎典禮仍讓方文琳坦言吃不消，當日中午開始梳化、妝髮，直至慶功宴返家已是三更半夜，讓她感慨：「體力大不如前，讓我今天昏沉一整天。`」但她滿心歡喜表示平常不太出門，因此趁此機會語合作過的夥伴們話家常，「祈願有更多好的戲劇演出機會，感謝。」

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