泰BL《愛情羅勒香》4男神說到做到！明年1月再度來台會粉

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL劇《愛情羅勒香》以帥氣男主角們自然不做作的演技、發糖直擊粉絲心坎的甜蜜劇情，引發熱議。昨天公布劇中4位男主角將於明年年1月11日來台舉辦「SAILUB PON & BENZ GARFIELD 1ST FAN MEETING IN TAIPEI」粉絲見面會，履行今年5月與粉絲們的約定。

話題BL泰劇《愛情羅勒香》男神履行承諾，2025將再度登台。（火種娛樂提供）

《愛情羅勒香》（This Love Doesn't Have Long Beans）劇情講述 Plawan（Pon飾）為了接管 Oab（Sailub飾）的餐廳，在接班廚藝考驗中逐漸對外冷內熱的Oab心動，並在Oab的調教下，不只感情升溫，也從三無青年成為餐廳主廚，讓觀眾隨著劇情感受而臉紅心跳、心動不已。

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除了Oab與Plawan的甜蜜感情線，劇中另一對CP JJ（Garfield飾）與Metas（Benz 飾）相愛相殺的互動也是全劇一大亮點。身為物理治療師的JJ在替地產開發商Metas復健的療程中，讓這位不懂愛的傲嬌總裁慢慢打開心房，面對內心深處的情感，了解世上有更多比金錢更重要的東西，讓觀眾在笑聲中感受到角色的成長與變化。

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