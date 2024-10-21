《小雁與吳愛麗》口碑逆襲票房升！戲后楊貴媚加持「全場掌聲」

《小雁與吳愛麗》楊貴媚（左）、謝以樂對戲感動觀眾。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《小雁與吳愛麗》口碑擴散，雖然戲院場次減少，但第二週票房逆勢增加20%，累積票房超過210萬；昨（20）有觀眾分享原本和家人幾乎不說話，看完電影讓他覺得要好好溝通，讓主角夏于喬感動落淚。

《小雁與吳愛麗》劇組勤跑映後，楊貴媚一亮相，開玩笑介紹自己是剛拿下金鐘獎最佳女主角獎的楊貴媚，獲所有觀眾的熱烈掌聲和歡呼。

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《小雁與吳愛麗》映後互動熱烈。導演林書宇（右起）、夏于喬、謝以樂、楊貴媚。（牽猴子提供）

該片昨在台中舉辦映後，有位觀眾分享他的工作是服務更生人，形容夏于喬演得非常精準，不管是駝背還是走路外八，甚至是氣質和說話的口氣，就是被關過多年才有的樣子。

另有觀眾哽咽分享，原本跟父親的關係不好，看完《小雁與吳愛麗》後，讓他想回去好好跟家人對話，戲院工作人員也笑稱：「夏于喬和楊貴媚好像是很暖的心理諮詢師，帶給觀眾滿滿的療癒感。」

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