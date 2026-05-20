恭喜！吳青峰獲頒政治大學傑出校友 「冬眠」現況曝光

吳青峰受訪談及近況。（BAZAAR ART時尚芭莎藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甫獲本屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」入圍的吳青峰，今日於國立政治大學校慶獲選為2026年度傑出校友。

吳青峰感念表示：「我常在行進的過程中寫歌，在政大四處流動的每個角落都有作品誕生。在人生至今日日改變形狀的淤積地上，我常想起那樣的時光，像隱形的錨，然後再次流動。謝謝那幾年在政大發生的一切。」

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吳青峰不僅是歷年首位以歌手身分獲選的校友，校方也特別盛讚他為金曲獎史上六項全滿貫音樂人，更長年投入公益與關注公共議題；即便面對創作心血曾遭逢巨大風波時，也始終堅持為公平正義發聲，鼓勵無數新生代音樂人。

對吳青峰而言，政大時光像人生裡安定的「隱形的錨」，感謝在那裡發生的一切，「在校園流動的每個角落都有作品誕生。」

而在將近30年的創作歷程中，他始終相信「熱忱」會為創作帶來無可取代的音色，也勉勵正在音樂路上的學弟妹：「記住那種有『熱忱』的感覺，連去直面悲傷與痛苦，也是需要熱忱的。」

政大校方肯定他近30年來累積超過542首的詞曲創作，從金曲獎六項滿貫、橫跨影視音樂獎項，到長年投入公益與公共議題，都讓政大盛讚他是「跨領域的代表性校友，獲獎實至名歸。」

吳青峰獲選政大傑出校友。（BAZAAR ART時尚芭莎藝術提供）

主修中文系的吳青峰，政大校方也相當推崇他擅長將古典意象與現代語感揉進流行音樂，《遲到千年》更被選入國中國文教科書，成為靈動的修辭教材。他形容中文系像水，「沒有固定型態，卻因此能隨容器成為任何形狀。」帶給他的不只是文學知識，更是一種看待世界的方式，「是形塑我非常重要的一段。」

談到創作能量爆發的時期，當年同時雙主修廣告系、輔修企管與教育系的吳青峰，大三展開近乎「不可能的任務」般的高壓生活，一口氣修了29與31學分。創作反而越像出口，「各種想法像被板塊擠壓的火山一樣爆發。」也就在最忙的那一年，他寫出了人生最多的歌。

吳青峰近期沒有安排活動，拍攝雜誌封面後，目前正進入「冬眠期」，也難得放慢腳步，過著近乎觀察家般的生活。他在訪談中透露，休息期間常在台北街頭散步，甚至一路熬夜到隔天中午才睡，醒來已是凌晨，讓散步時間從傍晚一路漂流到清晨7、8點。他也意外發現，「原來早上的鳥會叼著草飛來飛去，可能是在築巢。」最近的他開始重新觀察植物、昆蟲、喇叭聲，甚至貓跳上琴鍵的聲音，在不那麼忙碌的日子裡，把自己慢慢泡回生活裡。

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