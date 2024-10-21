張鈞甯認愛真誠以對！新片對打導演男友：我們手牽手

〔記者廖俐惠／台北報導〕張鈞甯今天（21日）出席投資出品的電影《為我辦一場西式的喪禮》首映會，巧的是導演男友柯汶利的新片《默殺：無聲之地》也正上映中，張鈞甯表示手心手背都是肉，大家一起手牽手、共同努力。被問到兩人以結婚為前提交往一事，張鈞甯稱都是成年人了，真誠以對。

張鈞甯投資出品《為我辦一場西式的喪禮》，並在片中演出輔導老師。（東橫一提供）

張鈞甯擔任電影出品人，與新生代演員郭品希、楊卓叡、邵奕玫及導演游翰庭一同受訪，楊卓叡透露第一次看到張鈞甯時超級緊張，整個人都在發抖跟流汗。

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《為我辦一場西式的喪禮》郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、游翰庭導演、楊卓叡。（東橫一提供）

至於票房公約，年輕演員喊話500萬就跳韓團舞，導演游翰庭則稱破1000萬要重現片中的泳池戲，畢竟郭品希、楊卓叡身材都很好，想讓兩人在泳池下水。張鈞甯則被拱2000萬就加入一起跳，她自嘲肢體不協調，「你們有要看老妹跳舞嗎？大家會不會因為不想看，就不去看電影了？」不過她欣然接受挑戰，「如果大家教會我的話！」

《為我辦一場西式的喪禮》郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、楊卓叡。（東橫一提供）

近期張鈞甯宣布「正名」為「張鈞『宀心冉』」，她解釋其實這是本名，但因為「宀心冉」是古字打不出來，造成其他人困擾，大家習慣以「甯」去替換，所以並沒有正名。

林心如近年轉型當製作人有成，《有生之年》在金鐘獲獎無數成為最好證明，此次在電影中擔任出品人的張鈞甯被問到轉幕後一事，她表示看緣分，不排斥從事幕後工作，一切都順其自然，沒有一定要或不要。

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