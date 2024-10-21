李榮浩吃火鍋樂極生悲 食材突然爆炸忙逃難

李榮浩吃麻辣鍋直播，沒想到引起大爆炸。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌手李榮浩日前完成中國成都演唱會，結束之後李榮浩忍不住大啖當地有名的麻辣鍋，他一邊直播吃火鍋；一邊和粉絲聊天，沒想到吃著吃著丟進鍋裡的木耳竟然大爆炸，不但辣油爆得超高，連李榮浩身上穿的白T恤都配噴滿紅油，他本人也嚇到逃開火鍋。

李榮浩把木耳丟進麻辣鍋之後，引起爆炸，湯汁濺得超高。（翻攝自微博）

「吃火鍋是那麼危險的事嗎？」網友好奇，原來李榮浩在直播時美美的煮著麻辣鍋，突然之間冒出砰的一聲接著火鍋爆炸，湯汁也噴飛，李榮浩還摸不著頭腦問：「爆炸了唉唷，木耳爆炸了為什麼？誰點的木耳？」一聲爆炸嚇壞在線觀看的120萬名粉絲，讓粉絲笑說：「下次吃麻辣鍋要穿防彈衣」。

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李榮浩秀出自己被濺滿紅油的白色T恤。（翻攝自微博）

李榮浩會嚇一跳也是正常的事，因為當時他已經把火開到最小，接著木耳就爆炸了，湯汁還濺得超高，讓李榮浩往後退了好幾步。李榮浩大傻眼看著自己身上的白色T恤，已經噴滿了紅油，慘不忍睹。

李榮浩此次在成都開唱，幽默感技能點滿，他在舞台上唱歌時鞋底沾滿了紙花，他當下舉起來給粉絲看，還自嘲：「我這是成了景點公共廁所了嗎？」

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