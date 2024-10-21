（影）楊謹華沙發激情劉冠廷 頭壓胯下「下面給他吃」

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、林廷憶今（21日）出席Netflix影集《影后》宣傳記者會。楊謹華劇中和劉冠廷有沙發激情戲，她透露兩人首次合作，第一場戲就得「下面給他吃」，坦言自己很緊張，但只能裝鎮定。

薛仕凌、謝盈萱、楊謹華、林廷憶（記者潘少棠攝）

楊謹華（記者潘少棠攝）

楊謹華劇中大剌剌將劉冠廷的頭壓在她的胯下，談起這段拍攝過程，她表示劉冠廷是個非常害羞的人，但工作起來相當專業，「該到定位就到定位、該有情緒就有情緒、該有台詞就有台詞，那場戲非常順利，有感受到冠廷的緊張，畢竟我們完全不認識，第一場戲就要這樣，其實我也緊張，但不能兩個都緊張，我都在裝鎮定，還好有導演。」至於被脫內褲的橋段拍了幾次？她說：「我沒有算幾次啦！」

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謝盈萱、楊謹華（記者潘少棠攝）

楊謹華為戲獻女女螢幕初吻，謝盈萱聽到後訝異說：「妳的第一次是給我？」被問無有心理障礙？楊謹華打趣說：「沒障礙，我只怕我停不下來。」兩人劇中雙姝對決，上演閨密吵架戲碼，謝盈萱分享，新娘房的爭執戲特別難演，再加上當天已經拍攝很長時間，又是一場情緒很重的戲，大家其實都累了，算是這部戲數一數二困難的一場，笑說：「雖然整部戲我一直壓力都很大就是了。」在一旁的楊謹華更是頻頻點頭，直呼：「真的太難！」

謝盈萱（記者潘少棠攝）

《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及她們該如何生存，11月7日於Netflix播出。

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