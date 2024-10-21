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范瑋琪五官變了？中國同框王力宏、潘瑋柏 網嚇傻：臉怪怪的

范瑋琪昨日在中國杭州開唱。（翻攝自IG）范瑋琪昨日在中國杭州開唱。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「范范」范瑋琪近年風波不斷，沉寂5年的她，於今年6月在中國復出重新站上舞台，昨（20）登上中國杭州潮流音雄演唱會，事後開心在社群曬出與好友王力宏、潘瑋柏的同框照，不過卻被網友認為她的五官似乎變了樣，直呼「怎麼臉怪怪的？」

范瑋琪、王力宏及潘瑋柏20日登上杭州潮流音雄演唱會，事隔一日，范瑋琪在IG曬出一系列演唱會照片，其中更PO出與王力宏、潘瑋柏的3人合照，有感而發寫下「心滿意足，謝謝杭州～」，照片中王力宏和潘瑋柏一左一右的站在她身旁，而她則是坐在中間雙手張開擺拍，3人在鏡頭前露出燦笑，顯見好交情。

潘瑋柏（左起）、范瑋琪、王力宏3人合體同框。（翻攝自IG）潘瑋柏（左起）、范瑋琪、王力宏3人合體同框。（翻攝自IG）

貼文曝光後，3人的合照令粉絲紛紛驚呼，「天呀！是力宏」、「歡迎范范姐回到舞台演出」、「三位男神女神」。不過卻有網友指出范瑋琪的五官似乎變得不太一樣，直言「乍一看以為蕭亞軒」、「怎麼臉怪怪的？」、「醫美吧…很多明星不都這樣」、「乍看想說范范在哪裡」，但也有粉絲護航認為是濾鏡或是妝容問題。

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