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娛樂 最新消息

2025「台北最High新年城」跨年晚會 4主題前期活動預熱

台北市觀光傳播局今（21）日公布2025年跨年晚會卡司，主視覺設計融入運動元素。（圖由台北市觀光傳播局提供）台北市觀光傳播局今（21）日公布2025年跨年晚會卡司，主視覺設計融入運動元素。（圖由台北市觀光傳播局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕2025「台北最High新年城」跨年晚會今（21）日公布首波演出陣容，宇宙人將親臨現場演出，還獨家邀請實力派韓國女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團獨家同台。

台北市觀光傳播局今（21）日公布2025年跨年晚會卡司，首波演出陣容包括宇宙人，今天也現身發布會。（圖由台北市觀光傳播局提供）台北市觀光傳播局今（21）日公布2025年跨年晚會卡司，首波演出陣容包括宇宙人，今天也現身發布會。（圖由台北市觀光傳播局提供）

台北市觀光傳播局今天公布跨年晚會首波演出陣容，宇宙人現身發布會，帶來《那你呢》演出預熱跨年晚會，宇宙人表示，今年正逢他們成團20週年，將把這20年來的精華在台北跨年晚會呈現；副市長林奕華表示，跨年晚會當晚除了超強卡司之外，觀傳局還精心設計一系列前期活動，提前讓民眾感受跨年熱鬧氣氛。

2025跨年晚會首波演出陣容宇宙人，今（21）日現身發布會，帶來《那你呢》演出預熱跨年晚會。（圖由台北市觀光傳播局提供）2025跨年晚會首波演出陣容宇宙人，今（21）日現身發布會，帶來《那你呢》演出預熱跨年晚會。（圖由台北市觀光傳播局提供）

林奕華指出，12月的4個週末，將在台北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演；第1週（12月7-8日）是「懷舊復古週」、第2週（12月14-15日）是「西洋經典週」，接著是「動漫應援週」（12月21-22日），以及最後一週「Lounge悠閒週」（12月28-29日），讓民眾在繁華城市中享受最Chill的時光。

 

觀傳局指出，2025年跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容，今日公布首波演出陣容，除了金曲人氣樂團宇宙人，還有3組台北獨家限定演出，包含韓國實力女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團首度聯手，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合。

活動主視覺再次由國際知名華裔設計師Daniel Wong操刀，延續去年設計主軸，融入各類運動元素，向台灣奧運選手的傑出表現致敬，也呼應即將到來的2025雙北世界壯年運動會；主持人由Lulu黃路梓茵搭檔搞笑擔當威廉、幽默風趣的風田以及可愛又逗趣的朵拉；Lulu黃路梓茵跨足綜藝和戲劇領域，威廉、風田和朵拉在《食尚玩家》的人氣也居高不下。

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