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清原果耶新劇首播收視3.4％！佐野勇斗「吻戲」意猶未盡道歉了

《My Diary》清原果耶（左）、佐野勇斗。（翻攝自X）《My Diary》清原果耶（左）、佐野勇斗。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星清原果耶曾與許光漢合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》，在台灣獲得知名度，22歲的她主演的日劇《My Diary》，昨天首播收視率為3.4％，她首度與多位年齡相近的演員合作，直呼是全新的體驗，演員們感情也十分融洽。而男團M!LK的成員佐野勇斗則在記者會上滔滔不絕分享與清原果耶的吻戲，最後發現自己講太多了，笑說：「粉絲們對不起，我一直都在講吻戲！」讓現場眾人忍不住笑出來。

《My Diary》清原果耶。（翻攝自X）《My Diary》清原果耶。（翻攝自X）

《My Diary》集合清原果耶與佐野勇斗、吉川愛、見上愛、望月步等5位新生代實力派男女演員，故事以剛步入社會的主角「恩村優希」（清原果耶飾）為主軸，每集藉由日常生活中的小事件回顧學生時代，並以5位青春男女的群像劇方式呈現，是部充滿懷舊氛圍的原創人性劇。

《My Diary》佐野勇斗。（翻攝自X）《My Diary》佐野勇斗。（翻攝自X）

清原果耶透露這部作品是與許多工作人員、演員們一起，用心思索著「日常的珍貴是什麼？對人的溫柔是什麼？」這樣的問題所細膩編織出的連續劇，除了希望這部作品能成為觀眾們的護身符之外，她也強調：「在人生中，難免會遇到沮喪或後悔的時刻，但我希望大家能相信這些經歷會成為未來自己的養分，並以此信念繼續生活。」

《My Diary》見上愛（左起）、佐野勇斗、清原果耶、吉川愛、望月步。（friDay影音提供）《My Diary》見上愛（左起）、佐野勇斗、清原果耶、吉川愛、望月步。（friDay影音提供）

此外，清原果耶也分享了「如果人生遇到瓶頸」的建議，「每當我在選擇上感到迷茫時，如果持續的理由比想放棄的理由多，我就會選擇堅持下去，這是我做決定的標準。」而對於拍攝期間的特別回憶，由於5位主要演員都相差不到4歲，清原表示：「之前很少有機會和同世代的演員一起拍攝，所以這次算是全新的體驗。」她還感慨地說：「每天和大家聊些無關緊要的事，卻總能聊得很開心，這樣的氛圍真的是太棒了，相信這會成為我難忘的回憶。」《My Diary》即日起每週一在friDay影音上架。

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