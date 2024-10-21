極簡女NanaQ自曝「2年沒穿內衣」 露胸前春光沾沾自喜

NanaQ以自律、極簡人設走紅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「NanaQ」以自律、極簡生活為人設走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、保養品等，引起網友正反兩極評價，日前再度透露自己已經不穿內衣長達2年，就連身邊好友都沒看出來。

NanaQ自曝已經2年沒穿內衣。（翻攝自IG）

NanaQ日前在IG更新一段影片，可見她身穿細肩帶碎花洋裝現身，身旁友人無意間注意到她沒穿內衣而是貼著胸貼，NanaQ這才鬆口自己每天都這樣，「我已經兩年沒有穿內衣了」，朋友難以置信驚呼「真假？！看不出來欸」，隨後NanaQ似乎相當滿意胸貼效果，更沾沾自喜地拉開洋裝給其他友人欣賞「胸前春光」。

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NanaQ興奮與友人分享胸前春光。（翻攝自IG）

事實上，NanaQ經常在社群分享自己自律極簡的生活日常，前幾天才發文寫下「很多女生在做，但我不做的事」，包括化妝、擦保養品、穿內衣、用衛生棉、逛街、跑咖、吃甜點、拍美食照、追劇、買包、買衣服、弄髮型、做指甲、下廚、打掃、養寵物、上手作課、用濾鏡、用emoji，文末強調「以上大數據，不是大家都這樣」，並呼籲大家不要因此出征她。

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