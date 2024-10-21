晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

極簡女NanaQ自曝「2年沒穿內衣」 露胸前春光沾沾自喜

NanaQ以自律、極簡人設走紅。（翻攝自IG）NanaQ以自律、極簡人設走紅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「NanaQ」以自律、極簡生活為人設走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、保養品等，引起網友正反兩極評價，日前再度透露自己已經不穿內衣長達2年，就連身邊好友都沒看出來。

NanaQ自曝已經2年沒穿內衣。（翻攝自IG）NanaQ自曝已經2年沒穿內衣。（翻攝自IG）

NanaQ日前在IG更新一段影片，可見她身穿細肩帶碎花洋裝現身，身旁友人無意間注意到她沒穿內衣而是貼著胸貼，NanaQ這才鬆口自己每天都這樣，「我已經兩年沒有穿內衣了」，朋友難以置信驚呼「真假？！看不出來欸」，隨後NanaQ似乎相當滿意胸貼效果，更沾沾自喜地拉開洋裝給其他友人欣賞「胸前春光」。

NanaQ興奮與友人分享胸前春光。（翻攝自IG）NanaQ興奮與友人分享胸前春光。（翻攝自IG）

事實上，NanaQ經常在社群分享自己自律極簡的生活日常，前幾天才發文寫下「很多女生在做，但我不做的事」，包括化妝、擦保養品、穿內衣、用衛生棉、逛街、跑咖、吃甜點、拍美食照、追劇、買包、買衣服、弄髮型、做指甲、下廚、打掃、養寵物、上手作課、用濾鏡、用emoji，文末強調「以上大數據，不是大家都這樣」，並呼籲大家不要因此出征她。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中