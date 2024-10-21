吳君如驚傳遭詐騙！網戀對象是法國工程師

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳君如闊別21年再度問鼎金馬影后，新片《我談的那場戀愛》以「網戀詐騙」為題材引發話題，吳君如飾演的多金熟女醫生與張天賦飾演的詐騙集團菜鳥上演機智交鋒攻防戰，將詐騙受害者如何一步步暈船進而沉船的過程堆疊出愛情喜劇新高度，今天（21日）曝光電影前導預告及正式海報，宣布將定檔11月29日全台上映。

張天賦（左）與吳君如在電影《我談的那場戀愛》中，展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局。（甲上娛樂提供）

《我談的那場戀愛》由何妙祺執導、陳慶嘉和秦小珍監製，集結吳君如、張天賦、鄧麗欣等人參演，以近年備受討論的網戀詐騙作為引子，帶出都市人寂寞的通病，深獲觀眾共鳴，在香港勇奪開片票房冠軍，上映一個月以來票房累積大破7000萬台幣（破1700萬港幣），並屢獲國際影展肯定好評如潮，逆勢衝進2024年香港電影票房前十大。

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張天賦（中）在《我談的那場戀愛》所屬詐騙集團，各司其職精心佈局。（甲上娛樂提供）

吳君如收放自如的細膩詮釋也令人不禁噴笑又飆淚，成功締造香港票房佳績，並入圍本屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎。導演何妙祺和監製陳慶嘉首要歸功女主角吳君如，透露她當初不計片酬演出全力支持，「其實沒有君如幫忙，就沒有這部電影。因為我們成本十分有限，她願意先不收片酬來演出，上映後如果票房理想的話再分紅。」

《我談的那場戀愛》吳君如闊別21年，再封金馬影后呼聲極高。（甲上娛樂提供）

吳君如飾演的熟女醫生透過網路交友結識帥氣法國石油工程師，殊不知自己已掉入詐騙集團的陷阱，她所說的「愛情，只要你相信，就是真的」這句台詞也概括了整個戀愛故事。過去參與過電影《人間喜劇》、《3D豪情》、《美人魚》等編劇工作的導演何妙祺首度執導電影《我談的那場戀愛》，她認為眾多詐騙案中，大概只有網戀詐騙案的受害者在被騙的過程中是快樂的，有些人甚至過後都不願清醒，因此透過情騙受害者的主觀視角，以不帶批判的成分來反思愛情中孰真孰假的意義。

吳君如在新片《我談的那場戀愛》中，飾演婦產科名醫。（甲上娛樂提供）

電影描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如 飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦 飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案還是談了一場戀愛？

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