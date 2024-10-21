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娛樂 電視

金鐘獎收視出爐！許瑋甯奪迷你劇集戲后獲最高點

〔記者侯家瑜／台北報導〕「第59屆金鐘獎」節目類及戲劇類典禮於上週落幕，今年典禮首次移師台北流行音樂中心舉辦，不論是燈光及舞台都有耳目一新的感覺，承辦單位三立電視再次打造出高水準的頒獎典禮，全國電視總收視人口數約460萬人次。

《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

乱彈阿翔（攝影新聞組攝）乱彈阿翔（攝影新聞組攝）

收視率方面，10月18日節目類典禮收視最高點，落在浩子和乱彈阿翔頒發「綜藝節目主持人獎」及得獎者《超級夜總會》苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，35-54歲女性收視高達2.82，10月19日戲劇類高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」時，35-54歲女性收視為4.10。

浩子（資料照）浩子（資料照）

許瑋甯。（記者王文麟攝）許瑋甯。（記者王文麟攝）

節目類典禮三立電視無線平均收視為1.21（有線平均收視1.63）、而公視節目類平均收視則是0.84，總觀看人數為195萬；戲劇類典禮無線收視收視1.76（有線平均收視2.37），公視的戲劇類轉播收視則有1.35，觀看人口近257萬。

另今年典禮和星光新媒網路直播總觀看量約751萬次，金鐘獎官方YouTube單一頻道，截至發稿為止，節目類典禮與戲劇類典禮觀看次數分別為58萬次及78萬次，霸佔YouTube發燒榜前兩名，節目類頒獎典禮，同時超過5萬人在線，而戲劇類頒獎典禮直播同時在線近8萬人。

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