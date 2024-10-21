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網紅沒看《獵人》卻收全套卡包！Joeman點關鍵：麥當勞想省錢

Joeman分析麥當勞送網紅《獵人》公關品遭炎上的關鍵。（翻攝自YT）Joeman分析麥當勞送網紅《獵人》公關品遭炎上的關鍵。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕麥當勞近期首度聯名日本知名動漫《獵人》推出系列周邊，許多網紅陸續收到全套卡包的公關品，沒想到卻引起許多《獵人》迷不滿，對此，Joeman也在今（21）凌晨上片，以網紅、行銷公司及麥當勞三方觀點做出分析，坦言可以理解粉絲的「相對剝奪感」，但不認同過激的言論。

Joeman指出，他打聽過後得知，行銷公司確實有事先通知部分網紅會寄送公關品，其他則是依據過去往來的KOL名單進行廣泛發送，因此也不是所有收到卡盒的網紅都事前知道這是《獵人》的相關產品。Joeman也坦言，自己一開始知道事情被炎上後，只覺得是粉絲的酸葡萄心理，但見到部分網紅在開箱文表示沒看過《獵人》，更有網紅提油救火，「我就沒看過，不然你們要怎樣？」才讓他理解粉絲的「相對剝奪感」心情。

Joeman認為Threads爆紅是這次事件延燒的主因。（翻攝自YT）Joeman認為Threads爆紅是這次事件延燒的主因。（翻攝自YT）

事實上，麥當勞過去也做過《七龍珠》聯名，為何這次會鬧大，Joeman分析，網紅業配文要價5萬至20萬不等，猜測麥當勞是想省宣傳費，才會選擇送公關品的方式，讓網紅可以自行選擇發不發文。Joeman也補充，雖然《七龍珠》與《獵人》都是人氣動漫，但前著的受眾年齡層較高，而後著除了年齡層相對較低之外，更是經常使用網路的族群。

最後Joeman點出，《七龍珠》聯名時期，社群平台Threads尚未爆紅，而這次的《獵人》風波是從Threads上開始延燒，直言Threads爆紅是這次風波的主要原因，而他也認為，雖然能理解粉絲的心情，但並不認同過於偏激的反應，直言「看《獵人》看到有優越感的話，也不用講一些偏激言論」。另外，Joeman更建議麥當勞應該避免為了省錢而廣發公關品，改為針對該領域有了解的網紅進行宣傳。

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