李皓禎確定離開台灣啦啦隊！富邦「韓籍3本柱」只剩她

李皓禎確定離開台灣返韓。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎，去年年初來台發展，因為甜美臉蛋及高挑身材，有「釜山女神」的稱號，怎料，近日無預警宣布回到家鄉，為韓國職籃KBL啦啦隊服務，令粉絲相當不捨，對此，富邦球團昨（20）也回應了。

富邦「韓籍3本柱」只剩南珉貞一人。（翻攝自IG）

李皓禎先前無預警在IG曬出身穿韓國職籃KBL「蔚山現代摩比斯太陽神」啦啦隊應援服照片，被粉絲猜測要離開台灣，不過李皓禎隨即刪除文章，沒有正面回應。富邦球團昨日就丟出震撼彈，在官方社群公布新球季Fubon Angels的陣容，表示「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別台北富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」

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李雅英將回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」。（翻攝自IG）

富邦球團也指出，雖然李皓禎離開，但南珉貞則會繼續留下為富邦勇士應援。另外，李雅英則因為賽季問題，將回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」，因此Fubon Angels原先「韓籍3本柱」的豪華陣容，確定只剩下南珉貞一人。

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