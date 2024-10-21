晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李皓禎確定離開台灣啦啦隊！富邦「韓籍3本柱」只剩她

李皓禎確定離開台灣返韓。（翻攝自IG）李皓禎確定離開台灣返韓。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎，去年年初來台發展，因為甜美臉蛋及高挑身材，有「釜山女神」的稱號，怎料，近日無預警宣布回到家鄉，為韓國職籃KBL啦啦隊服務，令粉絲相當不捨，對此，富邦球團昨（20）也回應了。

富邦「韓籍3本柱」只剩南珉貞一人。（翻攝自IG）富邦「韓籍3本柱」只剩南珉貞一人。（翻攝自IG）

李皓禎先前無預警在IG曬出身穿韓國職籃KBL「蔚山現代摩比斯太陽神」啦啦隊應援服照片，被粉絲猜測要離開台灣，不過李皓禎隨即刪除文章，沒有正面回應。富邦球團昨日就丟出震撼彈，在官方社群公布新球季Fubon Angels的陣容，表示「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別台北富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」

李雅英將回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」。（翻攝自IG）李雅英將回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」。（翻攝自IG）

富邦球團也指出，雖然李皓禎離開，但南珉貞則會繼續留下富邦勇士應援。另外，李雅英則因為賽季問題，將回歸職籃台啤永豐雲豹啦啦隊當「電豹女」，因此Fubon Angels原先「韓籍3本柱」的豪華陣容，確定只剩下南珉貞一人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中