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金鐘獎星光大道比美搏版面 何如芸無事一身輕跑去買花

何如芸說，沒有一個女子會不喜歡鮮花。（翻攝自何如芸臉書）何如芸說，沒有一個女子會不喜歡鮮花。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕第59屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮19日晚間盛大舉行，當天傍晚外頭下著大雨，所有入圍者盛裝走紅毯，沒入圍沒在頒獎典禮現場的辣媽女星何如芸也沒閒著，因她當時正用手機緊盯星光大道紅毯入圍者身穿晚禮服。

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就算下著雨，當晚藝人們各個精心打扮走紅毯，何如芸呢？則是趕在收攤前跑去台北建國花市買花，不過為何要選在下雨溼答答跑去買花，是為了浪漫過生活嗎？還是有什麼不可以告人秘密？

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其實，何如芸當時跑去花市買一束康乃馨配臘梅，笑說聽起來很怪但看起來超美麗，「我有一個習慣，送花習慣連花器一起，便利收到花的人只要把包裝紙拆開就可以擺設，無需再翻箱倒櫃找花瓶。」

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然後回家後，媽媽問何如芸為什麼要買花給她？謎底揭曉，原來她在下雨買花事要送給母親，何如芸說：「因為媽媽都不出門，只好把花園搬回來。」至於為何要送花給媽媽？因為何母生日快到了，何如芸覺得沒有一個女子會不喜歡鮮花。

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