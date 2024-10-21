送別「一世代」連恩 粉絲聚集台北信義區

連恩墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）17日驚傳墜樓身亡，享年31歲，連日來粉絲在他最後下榻飯店外點上蠟燭放鮮花，台灣粉絲也自發性於20日悼念。

台灣粉絲透過網路號召，昨午自發性聚集在台北信義區，大家都身穿黑衣帶信件、卡片和鮮花，以環保蠟燭排出「LIAM」字樣，對連恩從未造訪城市，第一次為他聚集在台北，表達心中不捨。

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連恩傳出墜樓身亡，當時救護人員判斷傷勢非常嚴重且無法存活，當場宣告死亡，阿根廷警方也證實，連恩生前恐吸食強烈迷幻藥「水晶」，可能導致產生幻覺。

《TMZ》引述阿根廷警方指出，連恩吸食一款被稱作「水晶」毒品，使用者會導致極度興奮和低落，讓他們變得具有攻擊性，該情形正符合他生前所住的房間一片狼藉，包括電視等物品被重擊砸碎，藥物也散落各處，桌上有個發黑的鋁罐似乎被加熱過，桌上不明白色粉末，及鋁箔紙和打火機等疑似吸食的工具。

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而連恩過去也曾透露，有使用非法藥品經驗，因為爆紅帶來心理壓力，讓他在「一世代」當紅之際，就曾有過輕生念頭。

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