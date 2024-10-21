（專訪）零死角女神不藏了！林岱縈認愛「韓國新歡」私照流出

〔記者陽昕翰／專訪〕零死角女神林岱縈外型亮麗，單身超過6年的她笑說：「一直都有人追啦，可惜都無疾而終，我不是戀愛腦，現在比較想要衝刺演藝事業。」找伴是走佛系路線。

林岱縈跨足歌壇，下月將舉辦演唱會。（記者潘少棠攝）

林岱縈搬出算命師來擋駕，「有算命老師說我不適合結婚，以現在這個時間點來說，我的重心放在工作比較重要。」去年正式跨足歌壇推出單曲，認為最開心的事情，就是女性的粉絲變多了，覺得特別感動。

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林岱縈不急著結婚，要繼續衝刺演藝事業。（記者潘少棠攝）

至於女神的理想對象究竟是誰？林岱縈直言，過去沒有追星經驗，直到看了金秀賢主演的韓劇《淚之女王》，深深地迷戀上了對方，甚至搶票去參加了台北見面會，在現場激動淚崩。

林岱縈曬出好友送的偶像簽名海報。（林岱縈提供）

林岱縈以相見恨晚來形容自己的心情，「我有點後悔，怎麼那麼晚才開始追星，見到偶像的感覺很興奮，更值得的是，我現在可以更體會到粉絲在支持著我的心情。」更在家裡的工作室貼上男神金秀賢的海報，鬆口認了「新歡」。

林岱縈把金秀賢的海報貼在工作室。（林岱縈提供）

林岱縈去年跨足歌壇推出單曲，11月將舉辦人生的第一場大型演唱會，將結合粉絲見面會與生日音樂會的形式，她最愛的歌手是孫燕姿，除了要挑戰偶像的歌曲，還有一系列的部落金曲，要給粉絲驚喜；林岱縈「Calculate Love」2024台北演唱會11月9日在三創登場。

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