晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）零死角女神不藏了！林岱縈認愛「韓國新歡」私照流出

〔記者陽昕翰／專訪〕零死角女神林岱縈外型亮麗，單身超過6年的她笑說：「一直都有人追啦，可惜都無疾而終，我不是戀愛腦，現在比較想要衝刺演藝事業。」找伴是走佛系路線。

林岱縈跨足歌壇，下月將舉辦演唱會。（記者潘少棠攝）林岱縈跨足歌壇，下月將舉辦演唱會。（記者潘少棠攝）

林岱縈搬出算命師來擋駕，「有算命老師說我不適合結婚，以現在這個時間點來說，我的重心放在工作比較重要。」去年正式跨足歌壇推出單曲，認為最開心的事情，就是女性的粉絲變多了，覺得特別感動。

林岱縈不急著結婚，要繼續衝刺演藝事業。（記者潘少棠攝）林岱縈不急著結婚，要繼續衝刺演藝事業。（記者潘少棠攝）

至於女神的理想對象究竟是誰？林岱縈直言，過去沒有追星經驗，直到看了金秀賢主演的韓劇《淚之女王》，深深地迷戀上了對方，甚至搶票去參加了台北見面會，在現場激動淚崩。

林岱縈曬出好友送的偶像簽名海報。（林岱縈提供）林岱縈曬出好友送的偶像簽名海報。（林岱縈提供）

林岱縈以相見恨晚來形容自己的心情，「我有點後悔，怎麼那麼晚才開始追星，見到偶像的感覺很興奮，更值得的是，我現在可以更體會到粉絲在支持著我的心情。」更在家裡的工作室貼上男神金秀賢的海報，鬆口認了「新歡」。

林岱縈把金秀賢的海報貼在工作室。（林岱縈提供）林岱縈把金秀賢的海報貼在工作室。（林岱縈提供）

林岱縈去年跨足歌壇推出單曲，11月將舉辦人生的第一場大型演唱會，將結合粉絲見面會與生日音樂會的形式，她最愛的歌手是孫燕姿，除了要挑戰偶像的歌曲，還有一系列的部落金曲，要給粉絲驚喜；林岱縈「Calculate Love」2024台北演唱會11月9日在三創登場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中