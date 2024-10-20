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娛樂 電視

比《女兵日記》還苦！梁舒涵泥濘中見證：台灣最美的風景果然是人

梁舒涵在障礙跑競賽中賣力克服難關。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵在障礙跑競賽中賣力克服難關。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕梁舒涵曾以《女兵日記》系列中「葉素娥」角色贏得不少觀眾喜愛，也因此劇得過金鐘獎最佳新人，她在劇中被苦操，沒想到今（20日）率領林采欣、Dylan一起參加「斯巴達三色週末」障礙賽，下雨造成泥濘，跑起來比演戲的操練還苦。

梁舒涵（右起）和林采欣、Dylan在泥濘中完成斯巴達障礙賽。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵（右起）和林采欣、Dylan在泥濘中完成斯巴達障礙賽。（寬寬整合行銷提供）

今年梁舒涵和林采欣、Dylan一起擔任新北斯巴達推廣大使，昨天和今天的障礙跑競賽在平溪舉行，去年因賽道在山裡設立很多關卡，跑得非常辛苦，舒涵這次特別準備了越野鞋等裝備作為「秘密武器」，只是沒想到遇到下雨，難度更高。

梁舒涵在比賽中看到人情溫暖。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵在比賽中看到人情溫暖。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵談到：「因為泥地很滑，所以選手們都會互助，這場團隊合作很重要，感覺是大家一起完成的。而且我們還變成山中的傳聲筒，由於賽道規劃各關比較分散，所以前面有人腳扭到，為了快速通報工作人員，每個人都互相大喊傳接訊息，有種患難見真情的感覺，台灣最美的風景果然是人！」她還遇到全身黑色蜘蛛裝的民眾，主動到身旁幫忙指引，她說：「看到很多超級英雄在身邊跑的感覺超酷。」

林采欣為了參加比賽，已提早自我訓練體能。（寬寬整合行銷提供）林采欣為了參加比賽，已提早自我訓練體能。（寬寬整合行銷提供）

首次參賽的林采欣表示：「為了這次的斯巴達，自己訓練了兩個月，沒想到第一次跑就碰上雨天大魔王，山路泥濘難行，但這時候反而展現了日常訓練的成果，各種肌肉的運用可以讓我更輕鬆的前進！雖然困難，但是成就感更高，非常開心！很多路段需要用溜滑梯的方式移動，有許多人很害怕，我反而覺得超級好玩！」

路程泥濘，Dylan花了四小時才完成斯巴達競賽。（寬寬整合行銷提供）路程泥濘，Dylan花了四小時才完成斯巴達競賽。（寬寬整合行銷提供）

Dylan則談到：「我覺得最難的部分是Monkey Bars，因為要抓著桿子盪過關，但因為下雨很滑，上面又有泥巴，我跟很多參賽者都沒有過關。但翻牆跟丟標槍的關卡滿好玩的，就算沒有一次丟中還是很有趣、很喜歡！」

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