梁赫群「台版孔劉」惹怒韓國人 陳天仁素顏慘遭日本朋友冷落

〔記者傅茗渝／台北報導〕自稱「台版孔劉」的梁赫群上八大綜合台《WTO姐妹會》分享各地文化禁忌，主持人郭彥均好奇新住民知道他的稱號會如何反應？來自韓國的Jina直言：「有可能會生氣 ! 」梁赫群遭吐槽後不甘示弱，「妳現在搜尋孔劉，出來的大部分都是我的照片，因為我已經洗版了。」

梁赫群自稱台版孔劉遭韓國人吐槽。（八大電視提供）

《WTO姐妹會》日前轉戰每晚十點播出，節目邀請新住民分享各國的禁忌，其中韓國的喝酒文化令眾人備感壓力，來自日本的西田惠里奈透露，一次與韓國朋友喝啤酒時，順手將服務生送上的啤酒遞給對方，最後對方因為手中那杯啤酒的泡泡比較多而生氣，讓她相當錯愕。對此，Jina補充說：「如果兩杯泡泡落差在0.3公分內可以接受，超過就不行，會生氣！」

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而來賓陳天仁提到20歲時，因為沒化妝出門，遭日本朋友冷落，她說：「當學生根本不會想要畫多精緻的妝，也不會特別擦口紅，但日本朋友就很介意這件事情，覺得我沒有看重這段友情。」來自日本的西田惠里奈也解釋，「日本人覺得化妝多半是尊重，因為我們希望身邊的朋友也是漂亮的。」

陳天仁在日本素顏赴約遭朋友冷落。（八大電視提供）

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