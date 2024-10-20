《貞淑》金素妍遇三大難題 賣情趣內衣遭母轟「噁心又髒」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《貞淑的推銷》中的金素妍為維持生計，銷售情趣用品，不料生活面臨3大風暴，其丈夫和閨密有染，賣內衣又被媽媽惡毒話語攻擊，最後還面臨兒子失蹤，短短一集內情緒轉折大，演技充分發揮。

金素妍在《貞淑的推銷》和母親為情趣用品銷售僵持不下。（翻攝自jtbc）

《貞淑的推銷》昨（19）播出第三集，收視4.6%穩定上升，該集講到金素妍因出售成人用品導致鄉村風氣大亂，遭不明人士以恐怖塗鴉寫下「SEX」，讓媽媽看到後，形容她的生意是「噁心又骯髒」，無奈金素妍為維繫生活只好咬牙撐下去。

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不過經歷生活風暴後，金素妍「風雨生信心」，遇上第一個發薪日的當下，厚厚的薪水讓她暫時忘記了生活的困苦，於是購買起孩子的新書包，又替母親送上漂亮的新衣服。

戲中，金素妍的母親明白女兒的努力，雖然很難接受成人用品，不過母女深刻談心後，揭露母親也曾遇上父親外遇，最終和金素妍達成和解，風波告一段落。

延玗臻飾演的「刑警」調查「惡意塗鴉」案件。（翻攝自jtbc）

另一方面，延玗臻飾演的「刑警」金道賢為調查「惡意塗鴉」案件，向金素妍伸出援手，不僅替她擦掉塗鴉，更表明會調查到底，令戲迷期待兩人日後發展；《貞淑的推銷》每週六日在Netflix上線。

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