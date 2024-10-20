楊謹華「我破蛋了」！槓龜7次終於敲響金鐘 藍勾勾洗版祝賀

楊謹華奪得金鐘獎最佳女配角獎。（攝影新聞組攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊謹華入圍金鐘獎8次，終於在昨（19）以《不良執念清除師》拿下最佳女配角獎，經過一個晚上沉澱，她稍早在社群發文感謝，開心喊「我破蛋了」，釣出一票藝人好友留言恭喜。

楊謹華在文中提到，「下了台那一刻，還是覺得有點不真實的走著想著，但看到每一個人用最誠摯祝福的眼神跟我說著：恭喜妳！！恭喜妳！我感受到每一個人都比我還要開心。」覺得自己非常幸運，能被許多人愛著、支持著，感到無比幸福。

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楊謹華也幽默說道，「還請見諒在台上情緒有點激動沒有好好的說話（畢竟我也是第一次上台啦～）」，接著感謝林冠慧導演，並提到了在劇中的兒子曾敬驊，更是謝謝評審們的肯定，以及家人朋友們和粉絲的包容與支持，最後強調「我會繼續努力拍著我最愛的戲、最愛的表演！外加⋯我最愛的唱跳」。

文末還特地附上多個hashtag「我破蛋了」、「這是我第一次沒寫感謝詞」、「我愛你們喔」顯見激動心情。貼文曝光後，除了大批粉絲湧入祝福外，許多藍勾勾藝人好友也紛紛祝賀，好友林心如寫下「在台下的我太感動了」，鄭元暢也表示「影后！看妳得獎比我自己得獎還開心」，曾在《一把青》合作的連俞涵則留言「恭喜師娘，恭喜恭喜」，另外還有舒淇、劉品言、方志友、黃小柔、曾之喬、賈靜雯、温昇豪等，不難看出她在演藝圈的好人緣。

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