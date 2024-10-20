阿信乾女兒「小玫瑰」18歲收最奢禮物！移居新加坡遇孫燕姿恩師助圓夢

阿信乾女兒小玫瑰分享新歌MV片段。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天鼓手冠佑的女兒，也是主唱阿信乾女兒「小玫瑰」劉芯妤今（20日）過18歲生日，開心推出新歌《瞬間》，由她親自創作詞曲，因為求學關係，她和妹妹在媽媽的陪同照顧下移居新加坡，也幸運遇到新加坡天后孫燕姿的恩師，協助她製作完成這首新歌。

小玫瑰在生日這天分享新歌《瞬間》MV片段，並談到：「幾天前就在想，在面臨巨大的悲傷後，我要用什麼樣的心情來迎接18歲？」主要是她前陣子歷經外婆過世打擊。小玫瑰說：「到現在我仍會跟外婆對話，仍然想念外婆，不會忘記，即使外婆的聽力受損了，每次音樂結束後，外婆永遠是最用力拍手的那一個，相信此時的她，應該正對我比著大拇指、張開手臂抱抱我！」

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冠佑女兒，也是阿信乾女兒小玫瑰滿18歲了。（翻攝自IG）

另外小玫瑰也提到移居新加坡的事情，「今年也轉換了讀書環境，遇到了許多友善友愛的人，也很幸運的遇見偉菘老師、思菘老師。」她所提到的這兩位老師，正是當年助孫燕姿走上天后之路的傑出音樂人。

小玫瑰談到：「感謝老師們在很短的時間裡，讓我體驗了不同以往的歌唱技巧，並願意製作《瞬間》這首歌，讓這首歌更精彩、更全面的呈現給大家。」

今天小玫瑰收到許多粉絲生日祝福，她說：「你們滿滿的祝福是我最奢華的生日禮物。」另表示：「有你們相伴，相信會是更美好、更閃耀的一年。」

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