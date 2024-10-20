許瑋甯奪金鐘！親吐心聲：這兩年失去了最愛…惹心疼

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星許瑋甯繼去年金鐘獎以《她和她的她》奪獎後，昨（19日）再以《不夠善良的我們》奪迷你劇集女主角獎，發表感言時，她點名邱澤，甜喊「感謝我老公，他是我的好隊友」，更因「頻頻摸肚的動作」引網友好奇「是不是懷孕了」，意外掀起話題；她今日於社群寫下長文透露真實心聲。



許瑋甯發長文吐得獎心聲。（攝影新聞組攝）

許瑋甯打敗同劇演員林依晨，成功奪下迷你劇集女主角獎，上台前林依晨極具風度的擁抱許瑋甯，給予好友滿滿的祝福。許瑋甯上台發表感言時，不忘點名邱澤，甜喊「感謝我老公，他是我的好隊友」。

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許瑋甯今日於IG曬出，自己手舉金鐘獎座，另一隻手摸著肚子的照片。連莊2年戲后的她，首先感謝評審及導演徐譽庭，她認為，導演給的力量溫暖和信任超出想像，細膩的人物感觸都極其深刻。

許瑋甯坦言，入圍和得獎，很多時候是天時地利人和，並向劇組人員大方告白，「很感恩，在這樣的生命旅程遇見了你們，我們創造的團結與向心力都無比珍貴，幕前與幕後的工作人員都義無反顧的付出真心，我們都綻放微笑且熱血的留下了足跡。」她也感謝自己的團隊，形容團隊擁有一股勇往直前的力量與勇氣，帶領她如無頭蒼蠅般瘋狂飛翔。「我可以讓你們驕傲了。」這是她唯一且最終的目標。

許瑋甯也不忘提及家人，稱家人永遠是她的充電站，「這兩年失去了最愛，不過我常常覺得他們沒有離開，只要我愛，他們就都在」。據悉，許瑋甯從小被外公、外婆帶大，2022年於拍攝《她和她的她》期間，經歷高齡的外公離世。她昨晚在台上致詞時，特別感謝阿姨與天上的外公，可見家人的支持對她意義深重。

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