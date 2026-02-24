自由電子報
娛樂 最新消息

別搶我飯碗！《哆啦A夢》《海綿寶寶》配音員 聯合抵制AI「盜聲」侵權

香港配音從業員工會硬起來！聯署抵制AI盜用他們的聲線合成新的聲音版本。（翻攝自網路）香港配音從業員工會硬起來！聯署抵制AI盜用他們的聲線合成新的聲音版本。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕AI侵權盜像、盜聲行為真的拿它們沒輒嗎？

對一般人來說，AI配音App或AI旁白生成器看似方便好用，但因「原音樣本」可能來自配音員或演員，經過AI樣本反覆訓練再生成新的音源，已侵害配音員的權益和生計。昨（23日）香港配音員工會逾180位配音員聯署，反對AI未經授權擷取聲音，嚴厲指責其行為侵權且損害業界權益。參與聯署的配音員，包括曾為《多啦A夢》靜香角色配音的梁少霞、《海綿寶寶》粵語版配音員郭俊廷和曾為《蠟筆小新》配音的黃榮璋等人。

事件源起於近日一段《多啦A夢》二次創作的惡搞片段，在Threads上瘋傳，這段描述大雄和靜香去泡溫泉的粵語版動畫片段，經過重製後，對白中疑似使用AI生成技術篡改原版內容，原聲主人「靜香」配音員梁少霞，另加兩位已故配音員「叮噹／多啦A夢」林保全、「大雄」盧素娟的聲音，均遭到惡搞，引起香港配音員公憤！

香港配音從業員工會逾180位從業員發出聯署聲明指出，任何機構企業或個人，未經聲明人或工會書面明確同意，不得以任何形式錄製、收集、使用、修改、編輯或複製聲明人之聲音樣本，作為生成式人工智能訓練、模擬、語音合成，或其他類似科技之用途。

聲明指，堅決反對一切未經授權擷取及運用聲音資料之行為，視此為嚴重侵犯聲音權益、職業尊嚴及創作自主。聯署中又指，倘有違規，他們將依法保留追究法律責任之權利，包括但不限於要求停止侵權、賠償損失及公開道歉等。

