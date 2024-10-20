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娛樂 音樂

張清芳不藏了！離婚4年突喊「娶我」 首度回應感情現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳昨晚重返小巨蛋，她在安可被熱情歌迷告白，幽默笑喊「娶我」回應，恢復單身4年多的她，演出後受訪被問到感情事，直言「沒有想過」。

被問到還想談戀愛嗎？張清芳大方回應：「沒有耶，沒有想過，我大部分的時間，都在想跟演唱會有關的事情。」她認真參與巡演的每項大小細節，常在深夜與同事聯繫想要開會討論，無奈笑說：「工作人員都常在半夜聽到我的留言。」　

張清芳演唱會叫好也叫座。（上引娛樂提供）張清芳演唱會叫好也叫座。（上引娛樂提供）

事實上張清芳這幾年最開心的是，就是重返最愛的歌唱舞台，昨晚她在小巨蛋的安可返場唱得超盡興，唱到招牌歌《燃燒一瞬間》突然哭了，受訪解釋，「因為演唱會快結束了啊，看到那樣的舞台，還有一些歌迷的年紀（大了），都跟隨著我很久。」內心滿是感動。

結束了小巨蛋的返場演唱會，張清芳坦言台灣站的演出應該暫時告一段落，至於海外的巡演會繼續，之後美國、加拿大都會有安排，昨晚她首唱了新歌《續集》，預告明年會有新的音樂計畫。

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