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模範夫妻破裂？黃聖依認早已分居 曝富商尪最怕失去錢

黃聖依（右）近期和老公楊子一起錄製婚變綜藝節目。（翻攝自微博）黃聖依（右）近期和老公楊子一起錄製婚變綜藝節目。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依2007年與富商楊子結婚，婚後育有2子，多年來都非常恩愛，被外界認為是「模範夫妻」，怎料，其實兩人婚姻早已出現危機，近日他們一起錄製婚變綜藝節目《再見愛人4》，女方坦承早有離婚想法，並透露目前兩人處於分居狀態。

黃聖依在節目中表示，「這是我想離婚的第3年」，坦承因為受不了男方的「爹式管理」，過著像被綑綁的生活，而楊子也透露，「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上非常糟糕。今年，又到了我和黃聖依想分開的一年了」，原來在人前恩愛甜蜜的他們，私下婚姻早已出現問題。

在節目中，兩人也被安排同住在一屋簷下，但見面時卻宛如陌生人，相處起來顯得不自在，對此，黃聖依也說早已和對方分居，「沒有一起住，就是算分開很長時間」。另外，在問答遊戲環節時，被問到楊子最害怕失去的東西是什麼，黃聖依笑回「錢」，楊子頓時失去表情管理，而問到黃聖依的愛好時，楊子甚至反問黃聖依：「你有愛好嗎？」顯見兩人對彼此的不了解。

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