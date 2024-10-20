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娛樂 電視

楊貴媚隔25年再封戲后 揭「資深演員辛酸現況」：不容易

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影后楊貴媚1999年曾以《天公疼好人》拿下金鐘戲后，這回再以TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲后，她會後出席慶功宴表示，隔了25年再拿封后，心情很不一樣，有感不少人對資深演員有刻板印象，對於能得獎，她大喊：「很不容易！」

楊貴媚。（記者潘少棠攝）楊貴媚。（記者潘少棠攝）

楊貴媚表示，「第一次拿獎的時候還在學習，學習當演員、進入角色，時隔這麼多年人生經歷也有了。」現實生活中，她未婚無小孩，卻能將媽媽的角色詮釋到位，在《有生之年》中，有著3個年長的小孩，認為「孩子該盡力教的都已經說過，長這麼大都不用再講了，都有獨立自主性。」她便和導演溝通，希望能讓角色更有鬆弛感。

楊貴媚出道45年，得獎時一度驚嚇摀嘴，上台情緒激動說：「還是很不敢相信，頭是暈的。」她在慶功宴上感慨說：「資深藝人在台灣演藝圈會被認為已經演了很多年的戲，年紀也到這裡，演得好是應該的，所以資深的人越來越難拿獎。身為資深藝人的心境也在改變，面對每一代合作的新演員都在改變，導演也很創新，面對各個要詮釋的類型更難，要如何迎合現在家庭氛圍，再內化成自己就更難，現在要拿獎越難越難。」一旁的林心如、鄭元暢則大讚她實至名歸。

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